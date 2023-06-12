LeMan'dan 'ekmek zammı' kapağı

Yayınlanma: 12.06.2023 - 04:05

Güncelleme: 12.06.2023 - 04:07

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ardından peş peşe ekmek zammı haberleri gelmeye başladı.

Cumhuriyet'e konuşan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, "Bir ekmek 250 grama sabitlenmeli ve 10 lira olmalı" demişti.

Son olarak haftalık mizah ve karikatür dergisi LeMan, bu haftaki kapağına, ekmek zamlarını taşıdı.

LeMan, son sayısındaki karikatürüne, "Seçim bitti. Kayseri'de ekmeğe zam geldi. İstanbul'da ekmeğin 10 lira olması bekleniyor" notunu düştü.

Karikatürde ekmek alıp evine dönene erkeğin eşine, "Erdoğan seçildi diye dış güçler zam yapmış Makbule" dediği görülüyor.

LeMan'ın bu haftaki kapağı şöyle: