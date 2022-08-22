TMO fındık alımlarına başladı

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:59

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından hazırlıklarını tamamlayan TMO, Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde depo kiraladı.

TMO, önceden "www.tmo.gov.tr" adresi üzerinden randevularını alan üreticilerden, Giresun kalite fındığın kilogramını 53, levant kaliteyi 52 ve sivri kaliteyi 51 liradan alıyor.

Bahçelerin hasadını tamamlayarak ürününü patoza veren ve ardından fındığını kurutan üreticilerin TMO'ya ilgisinin ise ilk gün oldukça fazla olduğu gözlendi.

FINDIK BAHÇELERİNDEN ÜRÜNLERİN HASADI SÜRÜYOR

Ordu Valisi Tuncay Sonel, TMO'nun Altınordu ilçesindeki fındık alım deposunu ziyaret ederek, çalışmaları yakından inceledi.

Yetkililerden bilgi alan Sonel, gazetecilere, fındığın yöre halkı için oldukça önemli bir tarım ürünü olduğunu vurgulayarak, "Halen büyük bir keyifle fındık bahçelerinden ürünlerin hasadı sürüyor" dedi.

Ordu'da fındık rekoltesinin 240 bin ton olduğunu ifade eden Sonel, "Bugün itibarıyla TMO, Ordu'da fındık alımlarına başladı. Öncelikle sezonun, tüm üreticilerimize ve sektör temsilcilerine hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ordu ziyareti sırasında açıkladığı fındık fiyatının, üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandığını kaydeden Sonel, "Şu anda herhangi bir aksaklık yok. TMO düzenli şekilde fındık alımlarına başladı ve devam ediyor. Buraya ürününü getiren çiftçilerin de gayet memnun olduğunu gördük" ifadesini kullandı.