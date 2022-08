TMO’nun fındık alım fiyatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı rakamın altında

02 Ağustos 2022 Salı, 04:00

Türkiye’nin dünya üretiminin yüzde 70’ini gerçekleştirdiği fındıkta 2022 için Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) taban fiyatı tartışmalar arasında açıklandı. 51, 52 ve 53 TL olarak açıklanan fiyat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 54 lira olarak açıkladığı fiyatın gerisinde kaldı. Taban fiyat dolar bazında ise 3.15 dolardan 3 dolara geriledi.

Artan akaryakıt, işçilik ve depolama maliyetleri nedeniyle bu yıl fındığı 52 TL’ye mal eden üretici 60 TL’nin üzerinde bir fiyat bekliyordu. Ancak cumartesi günü Erdoğan 54 TL olarak açıkladığı, fiyat tartışmaları başlattı. Erdoğan’ın açıklamasından üreticilerde bu fiyata alan desteğinin dahil olmadığı yönünde algı oluşurken, gerçeğin öyle olmadığı Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin pazar günü katıldığı Güvenilir Ürün Platformu tarafından organize edilen programda ortaya çıktı. Cumhuriyet’in sorusunu yanıtlayan Kirişci; fındık taban fiyatının 52 lira olduğunu, bu fiyatın alan bazlı ödeme, mazot ve gübre desteklerinin de bulunmasıyla 54 liraya ulaştığını belirtti.

GEÇEN YILIN GERİSİNDE

Bakan’ın verdiği rakamın doğruluğu ise dün Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) tarafından yapılan açıklama ile kesinleşti. TMO, Giresun kalite için 53 TL, levant kalite için 52 TL, sivri kalite için ise 51 TL fiyat açıkladı. TMO’dan yapılan açıklamada “Bakanlığımızın üreticilere vereceği destek ödemeleri ile birlikte düşünüldüğünde ortalama fiyat 54 TL olacaktır” denildi.

Öte yandan açıklanan fındık taban fiyatı, alan desteğinin dahil edildiği 54 lirada bile dolar bazında geçen yılın gerisinde kaldı. Geçen yıl 11 Ağustos’ta 27 lira olarak açıklanan fındık taban fiyatının o günün dolar kuru 8.62 TL üzerinden karşılığı yaklaşık 3.15 dolarken, bu yıl açıklanan taban fiyatı, alan destekli pay içinde olmasına rağmen açıklandığı günün dolar kuru 17.89 üzerinden 3.01 dolara geriledi. Fiyat, bakanın belirttiği 52 lirada 2.9 dolara, TMO’nun açıkladığı 53 lirada ise 2.96 dolara geriliyor.

"KAZANAN YİNE GİZLİ ELLER"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Fındıktaki üretim maliyeti geçen yıla göre katbekat artmasına rağmen fındık maalesef 2 kat bile artmamıştır” dedi. Torun, üreticilerin hayal kırıklığı yaşadığını belirterek, yabancı fındık şirketine 667 milyon lira teşvik verildiğini söyleyerek şöyle konuştu:

“Yerli ihracatçımız, sanayicimiz can çekişirken ve zaten her yıl bu yabancı firma fındık üzerinden manipülasyon yaparken yetmedi bir de teşvik verdiniz. Parayı fındık üreticisinin cebinden çekip birilerinin cebine aktarmak bu ülkenin üreticisine ihanet etmek demektir. Bu iktidar, fiyatları manipüle ederek kendi üreticisine tuzak kuran bir iktidardır. Bu fiyat, fındığı dolarla ucuza toplamak isteyen yabancı şirketleri sevindiren bir fiyattır. Biz de üretici de fındıkta 4 dolar istedik. Türk lirası karşılığı şu an ortalama 72 lira. Ancak iktidar, bu rakamdan 20 lira kesti. Kazanan yine maalesef gizli eller, yabancı işbirlikçiler olacaktır” diye konuştu.