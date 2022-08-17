Çiftçilere skandal TMO mesajı: MHP'li belediye AKP İlçe Başkanlığı'nı adres gösterdi

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 16:35

Kayseri’de MHP’li Özvatan İlçe Belediyesi, Toprak Mahsulleri Ofisi’nden (TMO) randevu sırası alamayan çiftçilere skandal bir mesaj gönderdi.

MHP'li Belediye mesajında, “Toprak Mahsulleri Ofisi'nden (TMO), arpa, buğday randevusu sırası alamayan vatandaşlarımızın AK Parti İlçe Başkanlığı'na isimlerini yazdırmaları önemle rica olunur” ifadelerine yer verildi.

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında MHP'li belediyenin mesajının görüntüsünü paylaştı.

Ataman, "Özvatan’ın MHP’li Belediye Başkanlığı Özvatan’lı çiftçilerimize aşağıdaki mesajı atıyor. Toprak Mahsulleri Ofisini de kapatın AKP‘li il ve ilçe başkanlarına direk bağlayın. Ne diyelim tuz kokmuş tuz… Fabrika ayarlarına dönmemize az kaldı" diyerek tepki gösterdi.

Özvatan’ın MHP’li Belediye Başkanlığı Özvatan’lı çiftçilerimize aşağıdaki mesajı atıyor. Toprak Mahsulleri Ofisini de kapatın AKP ‘li il ve ilçe başkanlarına direk bağlayın . Ne diyelim tuz kokmuş tuz… Fabrika ayarlarına dönmemize #AzKaldı pic.twitter.com/D4JTpMi4aC — M.Sebati Ataman (@msebatiataman1) August 16, 2022

Ataman ikinci paylaşımında ise söz konuyu gündeme getirmelerinin ardından MHP'li belediyenin bir düzeltme mesajı gönderdiğini de paylaştı. Ataman haberi, "Geri vites… Her daim peşinizdeyiz" diyerek duyurdu.