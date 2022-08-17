Çiftçilere skandal TMO mesajı: MHP'li belediye AKP İlçe Başkanlığı'nı adres gösterdi
MHP’li Özvatan İlçe Belediyesi, çiftçilere skandal bir mesaj gönderdi. Mesajda, Toprak Mahsulleri Ofisi’nden (TMO) randevu alamayan çiftçilerin AKP İlçe Başkanlığı'na isim yazdırmaları istenildiği belirtildi.
Kayseri’de MHP’li Özvatan İlçe Belediyesi, Toprak Mahsulleri Ofisi’nden (TMO) randevu sırası alamayan çiftçilere skandal bir mesaj gönderdi.
MHP'li Belediye mesajında, “Toprak Mahsulleri Ofisi'nden (TMO), arpa, buğday randevusu sırası alamayan vatandaşlarımızın AK Parti İlçe Başkanlığı'na isimlerini yazdırmaları önemle rica olunur” ifadelerine yer verildi.
İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında MHP'li belediyenin mesajının görüntüsünü paylaştı.
Ataman, "Özvatan’ın MHP’li Belediye Başkanlığı Özvatan’lı çiftçilerimize aşağıdaki mesajı atıyor. Toprak Mahsulleri Ofisini de kapatın AKP‘li il ve ilçe başkanlarına direk bağlayın. Ne diyelim tuz kokmuş tuz… Fabrika ayarlarına dönmemize az kaldı" diyerek tepki gösterdi.
Özvatan’ın MHP’li Belediye Başkanlığı Özvatan’lı çiftçilerimize aşağıdaki mesajı atıyor. Toprak Mahsulleri Ofisini de kapatın AKP ‘li il ve ilçe başkanlarına direk bağlayın . Ne diyelim tuz kokmuş tuz… Fabrika ayarlarına dönmemize #AzKaldı pic.twitter.com/D4JTpMi4aC— M.Sebati Ataman (@msebatiataman1) August 16, 2022
Ataman ikinci paylaşımında ise söz konuyu gündeme getirmelerinin ardından MHP'li belediyenin bir düzeltme mesajı gönderdiğini de paylaştı. Ataman haberi, "Geri vites… Her daim peşinizdeyiz" diyerek duyurdu.
Geri vites…Her daim Peşinizdeyiz…#AzKaldı pic.twitter.com/3XnIhr4F4l— M.Sebati Ataman (@msebatiataman1) August 17, 2022
Video Haberler
- Doğuş Üniversitesi öğrencilerine soruşturma açıldı!
- 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde tatbikatı yapıldı
- Para dolu çantayı sahibine ulaştırdılar
- 3 bin ton ayçiçeği taşıyan gemi Tekirdağ açıklarında
- Ümraniye'de hareketli dakikalar
- İki dağ arasındaki evine kapılı asma köprüyle ulaşıyor
- O anlar saniye saniye kamerada
- Sahneye atladı: 'Konya uyan artık AK Parti'ye oy verme'
- Paris’i şiddetli yağış ve fırtına vurdu
- Vatan Partisi'nden Esad 'hamle'si
En Çok Okunan Haberler
-
- Sahneye atladı: 'Konya uyan artık AK Parti'ye oy verme'
- Erdoğan'a 'Altılı Masa menüsü' yanıtı
- 'Bu olasılığa karşı hazırlık yapılıyor'
- Peker Açıkalın'ın son hali, sosyal medyada gündem oldu
- ‘İpini çekeceğiz’
- Sabiha Gökçen için kader günü
- MHP'li başkan istifa etti
- Schengen çıkmazı; bakanlık 'suspus'
- Temas arayışlarının altyapısı
- Gazeteci Uğur Dündar'dan, Erdoğan'a açık mektup