TMO'da fiyat güncellemesi: Kırmızı mercimek alım fiyatı değiştirildi
Toprak Mahsulleri Ofisi, ton başına 14 bin TL olarak uygulanan TMO kabuklu kırmızı mercimek alım fiyatının ton başına 15 bin TL olarak güncellendiğini duyurdu.
TMO'dan yapılan yazılı açıklamada, mayıs ayı sonunda başlayan kabuklu kırmızı mercimek hasadının temmuz ayı sonu itibarıyla tamamlandığı belirtildi.
Hasat edilen ürünlerin büyük kısmının hâlâ üretici elinde olduğunun ve ticarete konu edilmediğinin gözlendiği kaydedilerek, "TMO tarafından yakından takip edilmekte olan iç ve dış piyasa koşulları göz önüne alınarak kabuklu kırmızı mercimek alım fiyatında güncelleme yapılmıştır. Daha önce ton başına 14 bin TL olarak uygulanan TMO kabuklu kırmızı mercimek alım fiyatı, ton başına 15 bin TL olarak güncellenmiştir.
TMO’ya bugüne kadar kabuklu kırmızı mercimek teslim etmiş olan tüm üreticilerimiz, güncellenen yeni alım fiyatından faydalanacaktır. Geriye dönük fiyat farkı ödemeleri ise eylül ayında üreticilerimizin banka hesaplarına aktarılacaktır" denildi
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