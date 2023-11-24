TMO'dan 7 bin 500 ton hububat çalındı: HKP'den 5 isme suç duyurusu

Yayınlanma: 24.11.2023 - 04:52

Güncelleme: 24.11.2023 - 05:17

Konya’nın Çumra ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) kiraladığı geçici bir depodan 7 bin 500 ton hububat çalındığı ortaya çıktı. Konuya ilişkin TMO’dan yapılan açıklamada, “Çumra deposunda yapılan son kontrollerde depolardaki bir miktar ürünün bulunmadığı tespit edilmiştir” denildi.

Son olarak Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları; Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Çumra Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, TMO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal, TMO Yönetim Kurulu üyeleri ile TMO Konya Başmüdürü Mehmet Barlak’ın “nitelikli hırsızlık”, “görevi kötüye kullanma” ve “kamu görevlisinin suçu bildirmemesi” suçlarını işledikleri gerekçesiyle Çumra Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Dilekçede yer alan isimler hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılması talep edildi.

Konya’nın Çumra ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) kiraladığı geçici bir depodan 7 bin 500 ton hububat çalındı.



Halkın Kurtuluş Partisi olarak Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Çumra Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, TMO Yönetim… pic.twitter.com/JRQIYJlHCg — HKP (@kurtuluspartisi) November 24, 2023

‘BU KADAR PİŞKİNLİĞE PES DOĞRUSU’

Suç duyurusuna ilişkin açıklama yapan HKP MYK üyesi Adnan Okur, TMO deposundan çalınan 7 bin 500 ton hububatın 67 milyon TL değerinde olduğunu belirtti. Okur, “Çiftçimizin kara gün dostu olarak nitelendirdiği TMO bu kadar yüksek bir miktarda ki bir hırsızlamayı insan aklıyla dalga geçercesine ‘bir miktar ürün bulunamadı’ diyerek küçültüyor, yok sayıyor, görmezden gelinmesi için uğraşıyor. Sanki ortadan kaybolan bir teneke, bir çuval veya birkaç yüz kilo buğday. Bu kadar pişkinliğe pes doğrusu” dedi.

‘HESABI SORULACAK’

Okur, “HKP olarak bu hırsızlığı, bu yağmayı, bu vurgunu da, mutlaka tarihe not olarak düşmeliyiz, bir gazete haberi olarak unutulup gitmesine izin vermemeliyiz ve de en önemlisi halkımıza, vatanımıza borcumuzdur diyerek yargıya taşıdık. Elbet bu devran hep böyle dönmeyecek. Gücünü hukuktan ve vicdanlarından alan savcıların hâkimlerin de devranı gelecek bu güzel ülkemize. İşte o zaman halkımızın boğazından, alın terlerinden çaldıkları bir tek buğday tanesinin bile hesabı sorulacak” diyerek açıklamasını sonlandırdı.