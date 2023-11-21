'Solcular şeytan topluluğu' içerikli kitap dağıtılmıştı: HKP'den 3 isme suç duyurusu

Yayınlanma: 21.11.2023 - 00:57

Güncelleme: 21.11.2023 - 00:57

AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Şair ve yazar Sezai Karakoç’un anısına düzenlediği ‘Uluslararası Sezai Karakoç Günleri’ kapsamında okulların bilgilendirilmesi amacıyla Kocaeli Valiliği’ne bağlı İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yazı gönderdi. Etkinlik kapsamında 6 ile 10 Kasım tarihleri arasında 38 okulda Sezai Karakoç’a ait olan ‘Diriliş Neslinin Amentüsü’ adlı yaklaşık 10 bin kitap, ücretsiz olarak öğrencilere dağıtıldı.

Söz konusu kitapta ise, “Gerçek sağ, Kur’an’da tanımlanmıştır. Kur’an’da, sağcılar, Allah topluluğu, solcular da şeytan topluluğu olarak, sağcıların topluluğu uğurlu topluluk, solcu topluluk da uğursuz topluluk olarak vasıflandırılmıştır” ifadeleri yer alıyor.

HKP’DEN 3 İSME SUÇ DUYURUSU

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen’in, “görevi kötüye kullanma”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve Milli Eğitim Temel Kanunu’na aykırılık suçlarını işlediğini belirterek Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ortaçağcı gerici Sezai Karakoç’un anısına düzenlediği ‘Uluslararası Sezai Karakoç Günleri’ kapsamında okulların bilgilendirilmesi amacıyla Kocaeli Valiliği’ne bağlı İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yazı gönderdi. Etkinlik kapsamında 6 ile 10… pic.twitter.com/hf4aT8ukuH — HKP (@kurtuluspartisi) November 20, 2023

‘LAİKLİK İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ’

Suç duyurusuna ilişkin Gebze Adliyesi önünde açıklama yapan HKP Gebze İlçe Başkanı Murat Kızıltaş, “Ortaçağcı Sezai Karakoç’un kitaplarını okullarda ücretsiz dağıtan AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü suç işliyor” dedi.

Kızıltaş, açıklamasının devamında özetle şunları kaydetti:

“Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu ortaçağcı ve Mustafa Kemal Atatürk düşmanı yazarın laik cumhuriyetin temel niteliklerine karşı içerikler bulunan kitabın dağıtımının seçildiği hafta da manidardır. Kitabın antiemperyalizm, tam bağımsızlık ve laiklik ilkelerini sonuna kadar savunduğumuz laik cumhuriyetimizin 100’üncü yıldönümünde, laik cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 85’inci ölüm yıldönümü haftasında dağıtılması, ortaçağcı gericiliğe doğru gidişin daha da hızlandığını gözler önüne sermiştir.

HKP olarak, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceklerinin ortacağcılar tarafından karartılmasına, onların karanlıklara mahkûm edilmesine karşı mücadele ediyoruz. Laikliği korumak ve savunmak için mücadele ediyoruz.”