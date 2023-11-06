Zeren Ertaş yaşamını yitirmişti: HKP'den bakanlar ve KYK yetkilileri hakkında suç duyurusu

Yayınlanma: 06.11.2023 - 22:45

Güncelleme: 06.11.2023 - 22:45

Aydın’da Işıklı Mahallesi Kültür Bulvarı’nda bulunan KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda arızalanan bir asansörün düşmesi sonucu Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Maliye bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Zeren Ertaş yaşamını yitirmişti.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KYK Genel Müdürü Recep Ali Er, KYK Genel Müdür Yardımcıları Haluk Tayyib Yetim, Mustafa Özgül, Ali Özdemir, Aydın/Güzelhisar KYK müdür ve müdür yardımcıları ile asansör firma yetkilileri hakkında Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Aydın’da KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda ihmal ve gerekli denetimlerin yapılmaması nedeniyle arızalanan bir asansörün düşmesi sonucu Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Zeren Ertaş yaşamını yitirmişti.… pic.twitter.com/KEwpbbbV7H — HKP (@kurtuluspartisi) November 6, 2023

5 SUÇLAMA YÖNETİLDİ

HKP avukatları dilekçede yer alan isimlerin, “kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi”, “kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi”, “görevi kötüye kullanma”, “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” ve “denetim görevinin ihmali” suçlarını işlediklerini belirtti.

ACILI BABANIN SÖZLERİ HATIRLATILDI

Baba Akın Ertaş’ın “Geçen hafta annesine asansörde kaldığını söylemişti. Bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın” sözleri hatırlatılan dilekçede, “Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturmada sorumlu sadece asansörün bakımını üstlenen kişi görünmektedir fakat bu asla yeterli değildir. Müteselsil olarak sorumlu olan birden fazla kurum ve kişi vardır. Olayla ilgisi bulunan bakanlar ve KYK yetkilileri de sorumludur” denildi.

‘KAZA DEĞİL CİNAYET’

Suç duyurusuna ilişkin açıklama yapan Av. Fevzi Ender Ferahbaş, “Bu bir asansör kazası değil, cinayettir. Tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bu sürecin takipçisi olacağız” dedi.