Zeren Ertaş yaşamını yitirmişti: HKP'den bakanlar ve KYK yetkilileri hakkında suç duyurusu
Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Aydın’daki KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda meydana gelen ve Zeren Ertaş’ın yaşamını yitirmesine neden olan asansör kazasına ilişkin ilgili bakanlar, KYK Genel Müdürü ve yardımcıları hakkında suç duyurusunda bulundu. Avukat Ferahbaş, “Bu bir asansör kazası değil, cinayettir” dedi.
Aydın’da Işıklı Mahallesi Kültür Bulvarı’nda bulunan KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda arızalanan bir asansörün düşmesi sonucu Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Maliye bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Zeren Ertaş yaşamını yitirmişti.
Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KYK Genel Müdürü Recep Ali Er, KYK Genel Müdür Yardımcıları Haluk Tayyib Yetim, Mustafa Özgül, Ali Özdemir, Aydın/Güzelhisar KYK müdür ve müdür yardımcıları ile asansör firma yetkilileri hakkında Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
Aydın’da KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda ihmal ve gerekli denetimlerin yapılmaması nedeniyle arızalanan bir asansörün düşmesi sonucu Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Zeren Ertaş yaşamını yitirmişti.… pic.twitter.com/KEwpbbbV7H— HKP (@kurtuluspartisi) November 6, 2023
5 SUÇLAMA YÖNETİLDİ
HKP avukatları dilekçede yer alan isimlerin, “kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi”, “kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi”, “görevi kötüye kullanma”, “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” ve “denetim görevinin ihmali” suçlarını işlediklerini belirtti.
ACILI BABANIN SÖZLERİ HATIRLATILDI
Baba Akın Ertaş’ın “Geçen hafta annesine asansörde kaldığını söylemişti. Bizim canımız yandı, başkalarının canı yanmasın” sözleri hatırlatılan dilekçede, “Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturmada sorumlu sadece asansörün bakımını üstlenen kişi görünmektedir fakat bu asla yeterli değildir. Müteselsil olarak sorumlu olan birden fazla kurum ve kişi vardır. Olayla ilgisi bulunan bakanlar ve KYK yetkilileri de sorumludur” denildi.
‘KAZA DEĞİL CİNAYET’
Suç duyurusuna ilişkin açıklama yapan Av. Fevzi Ender Ferahbaş, “Bu bir asansör kazası değil, cinayettir. Tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bu sürecin takipçisi olacağız” dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Dilan Polat’ın cezaevindeki ilk isteği dikkat çekti!
- Dilan-Engin Polat'ın tutuklanma gerekçesi ortaya çıktı
- Ali Sabancı o olaydan sonra ilk kez görüntülendi!
- 'Bu cesareti kimden alıyor?'
- Özgür Özel'den Erdoğan'a yanıt
- CHP'nin A Takımı belli oldu
- CHP Kurultayı'nda iki 'liste' yarıştı
- Rıza Çalımbay'dan Burak Yılmaz'a cevap
- 'Yargıtay üyesi şikayetini geri çekmeli'
- İşte Dilan Polat'ın cezaevinde harcayabileceği tutar...