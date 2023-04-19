TMSF, Adabank’ı satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Adabank AŞ’yi satışa çıkardı.

İHA
Yayınlanma: 19.04.2023 - 13:40
TMSF, Adabank’ı satışa çıkardı
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) Adabank hisse satış ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı.

İlana göre TMSF Adabank AŞ’nin kendisine ait yüzde 96.68 oranındaki 966 milyon 823 bin 400 adet hissesini 210 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkardı.

İlanda yer alan bilgilere göre ihaleye katılmak isteyenlerin ön yeterlilik incelemesi için gerekli belgeleri en geç 4 Mayıs 2023 tarihine kadar Satış Komisyonu’na teslim etmesi gerekiyor.

İhaleye katılması uygun görülen katılımcılar tekliflerini en geç 23 Mayıs 2023’te iletecek.

İhale, 24 Mayıs 2023’te saat 14.00’te gerçekleştirilecek.


TMSF Adabank Satış

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