TMSF, Assan Group'u satışa çıkardı: Fiyat belli oldu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım olarak atandığı Assan Group Makine Savunma Sanayi Anonim Şirketi'ne ait varlıklardan oluşturulan Assan Group Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün cebri icra yoluyla satışa çıkarıldığını duyurdu.

Satış kapsamındaki ticari ve iktisadi bütünlük; şirketin savunma sanayi faaliyetlerine tahsis edilmiş gayrimenkulleri, ön tahsisli arazileri, makine ve teçhizatları, demirbaşları, finansal kiralama sözleşmelerine konu malları, markaları, alan adı ile taraf olduğu sözleşmelerden oluşuyor.

İHALE BEDELİ 416,5 MİLYON DOLAR

TMSF tarafından yapılan açıklamaya göre, ihale için belirlenen muhammen bedel 416 milyon 500 bin ABD Doları oldu.

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin 41 milyon 650 bin ABD Doları tutarında teminat yatırması gerekiyor. Katılımcıların ihale şartnamesini inceleyebilmesi veya satın alabilmesi için 50 bin ABD Doları, bilgi odası ve tesis ziyaretlerinden yararlanabilmesi için ise 100 bin ABD Doları ödeme yapması şart koşuluyor.

Bilgi odasının 10 Haziran 2026 ile 6 Temmuz 2026 tarihleri arasında açık olacağı belirtildi.

İHALE 8 TEMMUZ'DA YAPILACAK

Tekliflerin peşin bedel üzerinden ABD Doları cinsinden verileceği ihalede, kapalı zarf ve açık artırma yöntemleri birlikte uygulanacak.

İdari ve mali zarflardan oluşan tekliflerin, en geç 7 Temmuz 2026 saat 16.00'ya kadar Satış Komisyonu'na elden teslim edilmesi gerekiyor.

İhale, 8 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.00'de TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek. Kapalı zarfların açılmasının ardından açık artırma aşamasına geçilecek.

MUHAMMEN BEDELİN ALTINDA KALIRSA PAZARLIK YAPILACAK

En yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde, Fon Kurulu kararı doğrultusunda 10 Temmuz 2026 tarihinde pazarlık usulüyle ihale süreci devam edebilecek.