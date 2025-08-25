TMSF'den milyarlık satış: İhaleler başlıyor!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), eylül ayında Aydınlı Giyim Grubu, Hes Kablo, İstikbal Mobilya gibi şirketlerin yanı sıra lüks araç, tekne ve canlı yayın aracını da kapsayan çok sayıda ihale düzenleyecek.

AYDINLI GİYİM GRUBU SATIŞTA

TMSF’den yapılan açıklamaya göre, Fon kayyum olarak yönettiği Aydınlı Giyim Grubu’nu satışa çıkarıyor. Bünyesinde Pierre Cardin, Cacharel ve U.S. Polo Assn. gibi markaları barındıran grubun ihalesi 23 Eylül’de yapılacak. İhale ve detaylar TMSF’nin resmi internet sitesinden takip edilebilecek.

EYLÜL İHALELERİ DEVAM EDİYOR

Farklı sektörlerden çok sayıda şirket ve varlık TMSF’nin eylül ihalesinde yer alacak. Özçay İplik Tekstil 3 Eylül’de, Kuzey Grubu’na ait lüks araçlar 4 Eylül’de, Hes Kablo ise 9 Eylül’de satışa sunulacak. Flash Haber TV 17 Eylül’de, RHG Enertürk 24 Eylül’de, İstikbal Mobilya ise 30 Eylül’de ihaleye çıkacak.

ARAÇ, TEKNE VE TAŞINMAZLAR DA SATIŞTA

Şirketlerin yanı sıra farklı varlıklar da satış listesinde yer alıyor. TMSF’nin mülkiyetinde bulunan taşınmazlar 12 Eylül’de, Karpuz Danışmanlık’a ait özel yapım tekne 3 Eylül’de, canlı yayın aracı 17 Eylül’de satışa sunulacak. Ayrıca Erta İnşaatçılık’a ait İstanbul taşınmazları ve Keö Prodüksiyon’a ait lüks araç 5 Eylül’de ihale edilecek.

TMSF, kayyum olarak yönettiği varlıkların satış duyurularını Resmi Gazete, internet sitesi ve tirajı yüksek gazeteler aracılığıyla kamuoyuna bildiriyor. Muhammen bedeller, SPK lisanslı bağımsız değerleme şirketlerinin raporları doğrultusunda belirleniyor. İhalelerden elde edilen gelirler öncelikle kamu borçları ve işçi alacakları için kullanılıyor.