TMSF kayyum olarak atanmıştı: Papara'dan açıklama geldi!

TMSF'nin kayyum olarak atadığı ödeme kuruluşu Papara, yaşanan uygulama sorunlarına ilişkin bilgilendirme yaptı. Şirket, tüm hizmetlere en kısa sürede eksiksiz erişim sağlanması için çalıştığını duyurdu.

Yasadışı bahis soruşturması kapsamında TMSF'nin kayyum atandığı Papara, uygulamadaki aksaklıklar nedeniyle özür diledi.

Açıklamada, "Papara olarak finansal hizmetlerimize erişimde yaşanan aksaklıklardan dolayı özür dileriz" ifadeleri yer aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın resmi açıklamasına da atıfta bulunulan metinde ödeme işlemlerinde geçici süreyle günlük limitlerin uygulanacağı belirtildi. Teknik geliştirmelerin devam ettiği ve kullanıcıların bilgilendirileceği aktarıldı.

Ayrıca, 6493 sayılı Kanun’un 22. maddesi gereğince ödeme hizmeti kullanıcılarının fonlarının bankalardaki koruma hesaplarında güvence altında olduğu vurgulandı. Papara'nın bankalardaki koruma fonlarının kontrol edildiği ve herhangi bir sorun bulunmadığı ifade edildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Papara olarak finansal hizmetlerimize erişimde yaşanan aksaklıklardan dolayı özür dileriz.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan resmi açıklamada da belirtildiği üzere, ödeme işlemlerine geçici süreyle günlük limitler uygulanacaktır. Teknik geliştirmeler devam etmekte olup, kullanıcılarımız en kısa sürede bilgilendirilecektir.

6493 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında, ödeme hizmeti kullanıcılarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır. Kuruluşumuzun bankalardaki koruma fonları kontrol edilmiş olup herhangi bir soruna rastlanmamıştır.

Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür eder, en kısa sürede tüm hizmetlerimize eksiksiz şekilde ulaşabilmeniz için çalıştığımızı bilmenizi isteriz."