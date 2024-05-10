TMSF, Mondi Mobilya'yı satışa çıkardı
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu (TMSF) Mondi Mobilya'yı satışa çıkardı.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki Mondi Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ paylarını, satışa çıkardı.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 1 TL nominal değerli 30 milyon adet Mondi Mobilya paylarının satışı 1,2 milyar TL muhammen bedel üzerinden yapılacak.
Katılım teminatı 60 milyon TL olarak belirlenen ihaleye 24 Haziran'a kadar teklif verilebilecek.
İhale 25 Haziran'da yapılacak. Teklifler peşin bedel üzerinden TL olarak verilecek.
Bu şekilde verilmeyen teklifler reddedilecek. Pay devir bedeli de peşin olarak nakden ve defaten ödenecek.
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