TMSF, Türk Ticaret Bankası’nın devrini onayladı

Yayınlanma: 02.05.2023 - 11:52

Güncelleme: 02.05.2023 - 11:53

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Türk Ticaret Bankası AŞ’nin İhracatı Geliştirme AŞ’ye (İGE) devrini onayladı.

TMSF’den yapılan yazılı açıklamada, “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) olumlu görüşlerinin ardından TMSF Fon Kurulu nihai kararını verdi. Türk Ticaret Bankası’nın Türkiye İhracatçılar Meclisi, ihracatçı birlikleri, Türk Eximbank ile birlikte özel sektöre ve kamuya ait 20 bankanın ortak olduğu İGE’ye devrini uygun buldu” denildi.

TMSF’nin satış ihalesinde en yüksek teklifi 455 milyon TL bedelle İGE vermişti.