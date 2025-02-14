TMSF'den uyarı: O hesaplar fona aktarılacak!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), hesap sahiplerine ‘zamanaşımı’ uyarısı yaptı. TMSF, 10 yıldır işlem yapılmayan hesapların fona devredileceğini dikkat çekerek, hak sahiplerinin başvuru yapmalarını istedi.

TMSF'den uyarı: O hesaplar fona aktarılacak!
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cnbce
Yayınlanma: 14.02.2025 - 14:31

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kullanılmayan hesaplar için uyarı yaptı. 2014 yılından itibaren hareketlilik gözlenmeyen hesaplara ait listelerde ismi bulunan hak sahiplerinin 14 Haziran'a kadar başvurmalarını istedi. 

KULLANILMAYAN HESAPLAR FONA AKTARILACAK

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, bu tarihe kadar işlem yapılmayan hesaplar zamanaşımı nedeniyle fona gelir kaydedilecek.

LİSTELER YAYINLANDI

2014 yılından itibaren hareket görmeyen hesaplara ait listeler tmsf.org.tr ana sayfasında bulunan “Zamanaşımı Sorgusu” bölümünden, Kuruluş Birlikleri ve bankaların internet sitelerinden mayıs ayı sonuna kadar sorgulanabilecek.

NEREYE BAŞVURMAK GEREKİYOR?

Listede ismi bulunan hak sahiplerinin, hesaplarıyla ilgili işlem yapmak için haziran ayının 14’üne kadar ilgili banka şubeleri veya Genel Müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor. 


Etiketler: #TMSF #zamanaşımı #Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu #fon

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