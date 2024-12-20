'Yenidoğan çetesi' skandalı... Sayısı açıklandı, TMSF kayyum olarak görevlendirildi

Kamuoyunda 'Yenidoğan Çetesi' olarak bilinen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla 13 hastane ve 3 şirkette Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak görevlendirildi.

'Yenidoğan çetesi' skandalı... Sayısı açıklandı, TMSF kayyum olarak görevlendirildi
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AA
Yayınlanma: 20.12.2024 - 18:08

TMSF'den yapılan açıklamada, güvenilir kamu sağlığı hizmetlerinde aksama olmaması için, Fon Kurulunun kararıyla ilgili hastanelerin yeni yöneticilerinin görevlendirildiği, atanan tecrübeli ekiplerin hastane ve şirketlerde gerekli çalışmalara ivedilikle başladığı bildirildi.

13 HASTANE İLE 3 ŞİRKET

Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kayyum atama kararının, Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlandığı aktarılan açıklamada, "Kayyum olarak atandığımız 13 Hastane ile 3 Şirket Kurumumuzun resmi internet sitesindeki 'Kayyum Olunan Şirketler' listesine eklenmiştir." ifadelerine yer verildi.


Etiketler: #yeni #Büyükçekmece #kayyum

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