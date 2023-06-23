TOBB açıkladı: 5 ayda 7 binin üstünde şirket kapandı

Yayınlanma: 23.06.2023 - 10:43

Güncelleme: 23.06.2023 - 11:43

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2023 Mayıs’a ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mayıs ayında 2 bin 79 şirket daha kapandı ve yılın ilk 5 ayında toplam 7 bin 914 şirket kapanmış oldu.

KAPANAN ŞİRKETTE BİR AYDA YÜZDE 41’LİK ARTIŞ

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 41, kapanan kooperatif sayısı yüzde 105,7 ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 49,8 arttı.

Mayıs 2023'de, kapanan şirket sayısı 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 0,4, kapanan kooperatif sayısı yüzde 33,3 ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 138,5 yükseldi.

2023'ün ilk 5 ayında ise, 2022'in ilk 5 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 4,2, kapanan kooperatif sayısı yüzde 4,7 ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 13,6 arttı.

KURULAN ŞİRKET SAYISI

Öte yandan, mayıs ayında bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 9,4, kurulan kooperatif sayısı yüzde 31 oranında artarken; kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,3 azaldı.

Mayıs 2023'de, Mayıs 2022'ye göre kurulan şirket sayısı yüzde 6,4, kurulan kooperatif sayısı yüzde 150,9 oranında artarken; kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,9 azaldı.

2023'ün ilk 5 ayında, 2022'in ilk 5 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 3,1, kurulan kooperatif sayısı yüzde 69,1 artarken; kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 8,1 azaldı.

EN ÇOK KAPANMA YİNE TOPTAN VE PERAKENDE TİCARETTE

TOBB verilerine göre, Mayıs 2023'de şirket ve kooperatiflerin 3 bin 466'sı ticaret, 1.584'ü inşaat ve 1.430'u imalat sektöründe kuruldu.

Mayısta kapanan şirket ve kooperatiflerin; 691'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 270'i inşaat, 256'sı imalat sektöründe yer aldı.