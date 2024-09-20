TOBB açıkladı: Ağustos ayında Türkiye’de kurulan ve kapanan şirket sayısı düştü
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye’de ağustos ayında kurulan şirket sayısının bir önceki aya göre yüzde 4,5, kapanan şirket sayısının da yüzde 37,5 azaldığını açıkladı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ağustos ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre 2024’ün ilk 8 ayında, 2023’ün ilk 8 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 14,2, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 28,6, kurulan kooperatif sayısı yüzde 13,2 azaldı. Yine 2024’ün ilk 8 ayında, 2023’ün ilk 8 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 25,4, kapanan kooperatif sayısı yüzde 5,2 artarken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 36,1 düştü.
KURULAN ŞİRKET SAYISINDA YÜZDE 11,7 AZALIŞ OLDU
TOBB’un raporuna göre ağustos 2024’te, ağustos 2023’e göre kurulan şirket sayısı yüzde 11,7, kurulan kooperatif sayısı yüzde 38,4, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 5,1 azaldı. Ayrıca ağustos 2024’te kapanan şirket sayısında 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 5,7 oranında artış oldu ve kapanan kooperatif sayısı yüzde 18,7, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 28,6 azaldı.
AĞUSTOS 2024’DE KURULAN KOOPERATİFLERIN SAYISI YÜZDE 21,4 AZALDI
Raporda bir önceki aya göre kurulan ve kapanan şirket sayılarının oranlarına da yer verildi. Buna göre kurulan şirket sayısı yüzde 4,5, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 0,6, kurulan kooperatif sayısı yüzde 21,4 oranında azaldı. Aynı şekilde bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 37,5, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 28,7, kapanan kooperatif sayısında yüzde 39 azalış gerçekleşti.
TOPLAM 9 BİN 482 ŞİRKET KURULDU
2024 yılı ağustos ayında kurulan toplam 9 bin 482 şirket ve kooperatifin yüzde 85,9’u limited şirket, yüzde 11,9’u anonim şirket, yüzde 2,2’si ise kooperatif olarak kuruldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 35,9’u İstanbul, yüzde 11,1’i Ankara, yüzde 7,1’i İzmir’de kuruldu.
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