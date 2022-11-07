TOBB Başkanı: 'Enflasyon muhasebesi zorunlu bir ihtiyaç haline geldi'

07 Kasım 2022 Pazartesi, 14:53

Yüksek enflasyona milyonlarca dar gelirlinin yanı sıra iş dünyasından da ciddi şikâyetler gelmeye devam ediyor. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da enflasyon muhasebesine bir an önce geçilmesi çağrısında bulundu.



Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Hisarcıklıoğlu, “Enflasyon muhasebesi firmalarımız için zorunlu bir ihtiyaç haline geldi. İş dünyası olarak bu konuda gerekli adımların atılmasını bekliyoruz” dedi.



ENFLASYON MUHASEBESİ NEDİR?



Enflasyon dönemlerinde, enflasyonun mali tablolar üzerindeki etkilerinin giderilmesine yönelik düzeltici işlemler yapılması gerekir ve bu yapılan teknik düzeltmeler “Enflasyon Muhasebesi” olarak sınıflandırılır.





