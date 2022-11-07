TOBB Başkanı: 'Enflasyon muhasebesi zorunlu bir ihtiyaç haline geldi'
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu sosyal medya hesabından "Enflasyon muhasebesi firmalarımız için zorunlu bir ihtiyaç haline geldi" açıklamasında bulundu.
Yüksek enflasyona milyonlarca dar gelirlinin yanı sıra iş dünyasından da ciddi şikâyetler gelmeye devam ediyor. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da enflasyon muhasebesine bir an önce geçilmesi çağrısında bulundu.
Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Hisarcıklıoğlu, “Enflasyon muhasebesi firmalarımız için zorunlu bir ihtiyaç haline geldi. İş dünyası olarak bu konuda gerekli adımların atılmasını bekliyoruz” dedi.
ENFLASYON MUHASEBESİ NEDİR?
Enflasyon dönemlerinde, enflasyonun mali tablolar üzerindeki etkilerinin giderilmesine yönelik düzeltici işlemler yapılması gerekir ve bu yapılan teknik düzeltmeler “Enflasyon Muhasebesi” olarak sınıflandırılır.
Video Haberler
- Tahtalı'ya mevsimin ilk karı düştü
- Kulisleri sallayacak iddia
- Her 4 çocuktan 1'i okula aç gidiyor
- Boğaz'da kaçak av denetimi
- Öğrenciler günlük 10 bin ekmek üretiyor
- Topladığı el işi Türk kilimleriyle Tokyo'da sergi açtı
- Millet İttifakı'nın adayı ne zaman açıklanacak?
- Sokak köpekleri, mağazadan oyuncak pelüş köpek kaçırdı
- Park alanından çıkarırken bebekle polis ilgilendi
- AKP'nin Hedef 2023 deyip yapamadığı 10 vaat
En Çok Okunan Haberler
-
- Yargıda İmamoğlu telkini
- 'O günü bekleyin...'
- CHP'den cumhurbaşkanı adayı açıklaması
- Sırp çete lideri Sarıyer'de yakalandı, cesetler aranıyor
- Soylu resmen itiraf etti!
- Dilek Ertek’in aile avukatı tek tek anlattı
- 'Pabucumun cübbelisi...'
- 'Cumhur'un hamleleri sonuç vermiyor
- 'Tek tek açıklarım...'
- 'Normal bir Covid ölümü değil...'