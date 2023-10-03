TOBB deprem bölgesi için sanayinin yol haritasını açıkladı

Yayınlanma: 03.10.2023 - 07:00

Güncelleme: 03.10.2023 - 07:00

6 Şubat’ta 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından hazırlanan ve bölgedeki imalat sanayinin kısa, orta ve uzun vade yol haritasının yer aldığı “Üretim Sektörünün Deprem Etki Analiz ve Raporlama Çalışması”, TOBB'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantı ile tanıtıldı.

Deprem bölgesi için kritik öneme sahip olan projenin tanıtım toplantısı, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu Türkiye Misyon Şefi Gerard Karl Waite, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, oda, borsa, OSB başkanları, TSE, Kalkınma Ajansları, STK’lar ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

"4 BİN 700 TIR YARDIM ULAŞTIRILDI"

6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketini hatırlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu süreçte oda ve borsa camiası olarak hızla harekete geçtiklerini belirterek, “Elimizdeki tüm imkanları, deprem mağduru illerimiz için seferber ettik. 4 bin 700 tır, 7 gemi, 6 uçak dolusu yardım ulaştırdık. 36 bin ton gıda, 3 bin 900 konteyner, 6 bin çadır, 100 binden fazla ısıtıcı, 817 bin battaniye ve 530 ton akaryakıt, 551 iş makinesi ve mobil vinç gönderdik. 24 noktada yemek mutfağı kurarak, 3,5 milyon kişilik sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

"TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİNİN SATIN ALINMASINI SAĞLADIK"

Sonraki aşamada bölgedeki kalıcı konut ihtiyacının karşılanması için bir kampanya düzenlediklerini dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Elimizdeki tüm maddi kaynakları bu işe aktardık. Ayrıca bölge ekonomisinin ve istihdamının yeniden canlandırılması için çeşitli girişimler hazırladık. Tedarikçim Deprem Bölgesinden Programı ile deprem bölgesinden mal almak isteyen firmaları deprem bölgesindeki üreticilerle eşleştirdik. Ulusal gıda perakendecilerini deprem bölgesinden tedarik sağlamaya yönlendirdik. Deprem bölgesinde elde, depoda, tarlada kalan tarım ve gıda ürünlerinin ulusal zincir market tarafından satın alınmasını sağladık. Ticaret pazar yerlerinden deprem bölgesindeki üreticilere destek vermelerini temin ettik. Deprem bölgesindeki satıcıların e-ticaret pazar yerlerinde komisyonsuz satış yapmasını sağladık” diye konuştu.

KAYITLI İSTİHDAM 107 BİNE DÜŞTÜ

Devlet ve millet olarak sağlanan yardımların önemli, gerekli olduğuna değinen Hisarcıklıoğlu, “Öte yandan deprem bölgesindeki insanların, üretim ve ticaret yaparak, kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlamamız da gerekmektedir. İstihdamla ilgili son rakamlar, bölgede özellikle 4 ilimizde çalışan sayısında çarpıcı bir azalışa işaret etmektedir. Depremin istihdama en olumsuz yansıdığı il Hatay olmuştur. Hatay’da özel sektörde çalışan sayısı yüzde 35 azalmıştır. Yani her 3 kişiden biri artık çalışmamaktadır. Geçen sene 165 bin olan kayıtlı istihdam bu sene 107 bine düşmüştür. Demek ki 58 bin kişi işten ayrılmış veya işini kaybetmiştir. Kahramanmaraş’ta özel sektörde çalışan sayısı yüzde 29 azalmıştır. Çalışan sayısı 147 binden 104 bine düşmüştür. Malatya’da 95 binden 71 bine gerilemiştir. Yani her eskiden çalışan her 4 kişiden biri artık çalışmamaktadır. Adıyaman’daki özel sektör istihdamı da 55 binden 48 bine inmiştir” değerlendirmesinde bulundu.