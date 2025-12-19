TOBB kasım ayı verilerini açıkladı: Kurulan şirket sayısında sert düşüş!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), kasım ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı.

KURULAN VE KAPANAN ŞİRKET SAYILARINDA AYLIK DÜŞÜŞ

Verilere göre kasım ayında kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 9,6 azalırken, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,4, kooperatif sayısı ise yüzde 1,4 geriledi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 7,7, kooperatif sayısı yüzde 1 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,6 oranında azaldı.

YILLIK BAZDA DEĞİŞİM

Kasımda geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 5,9 azalırken, kooperatif sayısındaki düşüş yüzde 33 olarak kayıtlara geçti. Buna karşılık gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 0,6 artış gösterdi.

Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 5,7, kooperatif sayısı yüzde 2,9 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 13,7 azaldı.

TÜM İLLERDE ŞİRKET KURULUŞU GERÇEKLEŞTİ

Kasım ayında Türkiye’nin tüm illerinde şirket kuruluşu gerçekleşti. Kurulan 9 bin 636 şirket ve kooperatifin yüzde 87,8’ini limited şirketler, yüzde 10,7’sini anonim şirketler, yüzde 1,5’ini ise kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 35,9’u İstanbul’da, yüzde 11,1’i Ankara’da ve yüzde 5,8’i İzmir’de faaliyete başladı.

SEKTÖREL DAĞILIM

Kasım ayında kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 152’si ticaret, 1.486’sı inşaat ve 1.159’u imalat sektöründe yer aldı.

Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 669’u inşaat, 374’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 113’ü ise imalat sektöründe faaliyet göstermeye başladı.

Kapanan şirket ve kooperatiflerin 909’unun toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 356’sının imalat ve 232’sinin inşaat sektöründe olduğu belirlendi. Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 482’si toptan ve perakende ticaret, 220’si inşaat ve 141’i imalat sektöründe faaliyet gösteriyordu.

KOOPERATİF KURULUŞLARI

Kasım ayında 140 kooperatif kuruldu. Bunların 104’ü konut yapı, 21’i işletme, 4’ü motorlu taşıyıcılar, 4’ü üretim ve pazarlama kooperatifi olarak faaliyete geçti. Diğer kooperatifler ise çeşitli alanlarda çalışmalarına başladı.

YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKETLER

Geçen ay kurulan 773 yabancı ortak sermayeli şirketin 22’si İran, 12’si Azerbaycan ortaklı oldu. Bu şirketlerin 67’si anonim, 706’sı ise limited şirket statüsünde faaliyet gösteriyor. Toplam sermayenin yüzde 82,2’sini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

2025 yılında kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 965’i uzmanlaşmamış toptan ticaret, 367’si ikamet amaçlı olan ve olmayan binaların inşaatı, 310’u ise diğer posta ve kurye faaliyetleri sektöründe yer aldı.

11 AYLIK VERİLER

Türkiye’de 2025 yılının ocak-kasım döneminde kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 azalarak 100 bin 984’e geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 8,9 artışla 25 bin 987’ye yükseldi.