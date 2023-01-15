TOBB Yasası'nda yapılacak değişiklikle, federasyon için 40 yerine 25 'oda' yetecek

Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 15 Ocak 2023 - 02:48

Daha önce “çoklu baro” yasal düzenlemesiyle avukatların bölünmesine kapı açan ancak anlamlı sonuç alamayan iktidar, benzer bir teklifi Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) için de getiriyor.

İktidar önceki gün TBMM’ye tam ismi “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” olan sürpriz bir “torba teklif” sundu. Bu kapsamda özellikle yapılan iki değişiklik dikkat çekti. Yeni teklifle Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Yasası’nın, federasyonların kuruluşunu düzenleyen maddesinde değişiklik yapılıyor. Mevcut yasaya göre federasyon kurulabilmesi için en az 40 kurucu odanın bir araya gelmesi gerekiyor. Teklif ile federasyon için gerekli olan kurucu oda şartı 25’e düşürülüyor. Ayrıca yeni bir esnaf ve sanatkâr federasyonu, kuruluş talebinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygun bulunması ve ana sözleşmesinin onaylanmasından sonra kurulabilecek. Yine aynı yasanın “olağanüstü genel kurul toplantılarını” düzenleyen maddesinde de değişiklik yapılıyor. Bu madde ile esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının olağanüstü genel kurulları düzenleniyordu.

Teklif TESK için büyük bir sürpriz oldu. Alınan bilgiye göre TESK’in tekliften haberi bile yoktu. Meclis’e sunulduktan sonra haberdar oldu. Oysa teklif TESK’i yakından ilgilendiriyor. Federasyonlar TESK’e bağlı.

TESK: 50’YE ÇIKMALI

Konfederasyona bağlı toplam 13 federasyon bulunuyor. Aralarında Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu, Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu, Türkiye Fırıncılar Federasyonu, Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu da var. Teklif, TESK’i doğrudan etkiliyor. Federasyonlar içerisinden yeni federasyonlar kurulabilmesine kapı açıyor. Yeni federasyonlarla birlikte TESK seçimleri de etkileniyor. Alınan bilgiye göre teklif TESK’te, “konfederasyonu zayıflatma, TESK’in altını boşaltma düzenlemesi” olarak yorumlandı. Teklif hazırlanırken TESK’e görüş sorulmaması da tepki çekti.

Tekliften Meclis’e sunulduktan sonra haberdar olan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, hükümet temsilcileri ile görüşerek itirazlarını iletti. TESK, federasyon kurulabilmesi için gerekli olan oda sayısının 25’e düşürülmesini değil tam tersine artırılmasını istiyor. 40 olan oda şartının 50’ye çıkarılmasını talep ediyor. Teklif ile “federasyon enflasyonu” yaşanacağına vurgu yapılıyor. TESK, devlet desteği verilmeyen mevcut federasyonların bile zor durumda olduklarına işaret ediyor.

Yeni teklifle olağanüstü genel kurul çağrısı için imzası gerekli olan üye oranı da yüzde 25’ten yüzde 40’a çıkarılıyor.

‘OLAĞANÜSTÜ’ ŞARTINA İTİRAZ

TESK ise bunun yeterli olmadığını, olağanüstü genel kurulların toplanabilmesi için “üye sayısının yarıdan bir fazlasının imzasının olması gerektiğine” dikkat çekiyor. Dolayısıyla olağanüstü genel kurulun üyelerin yüzde 40’ının değil yüzde 51’nin isteği ile toplanabilmesini talep ediyor. Tersi halde sürekli olağanüstü genel kurullar ile odaların güçsüz hale geleceklerini savunuyor.