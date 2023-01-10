Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan esnafa destek paketi açıklaması

Yayınlanma: 10.01.2023 - 15:01

Güncelleme: 10.01.2023 - 15:01

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen "Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması" programında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Devletimizin omurgasını, esnafı merkeze alarak inşa ettik. Darbeci hainlere sokakları dar edenlerin önemli bir kısmı esnaflarımızdır. Bizim esnafımız ölüm kusan silahlara meydan okudu.

Ülkede işlerin nasıl gittiğini görmek için önce esnafımıza bakıyoruz. Orada huzur varsa tamam diyoruz. Şikayet varsa hemen çözüme yöneliyoruz. Esnaflarımızın bir kısmı bu çok önemli, benim zararım o kadar fazla değil, daha çok ihtiyacı olan arkadaşlar var, önce onlara verin diyen esnaflar kendilerine sunulan parayı iade ediyor. Ne bu ülkeye, ne bu millete hiç kimse diz çöktüremez. Türkiye Yüzyılı'nı esnaflarımızla birlikte inşa edeceğiz.

Dünya ile birlikte ülkemizi de olumsuz etkileyen bir Covid-19 süreci yaşadık. Yetmedi, Rusya-Ukrayna savaşı ile bir de enerji krizi eklendi. ABD'den Avrupa'ya herkes son 60-70 yılın en yüksek enflasyonu ile yaşıyor.

Türkiye güçlü altyapısı ile bu süreçten kendini pozitif ayrıştırmıştır. Bazı sıkıntılar da yaşadık. Çok büyük mücadele verdik. Esnaflarımızın ve çalışanlarımızın ayakta kalmasını sağlayacak tedbirler aldık.

Verdiğimiz destek ve iyileştirmeler sayesinde sıkıntılı dönemi en az kayıpla geride bıraktık.

Dikkat ederseniz bunlar salgın dönemi ve sonrasına ilişkin çalışmalarımızdır. Son 20 yıldır esnafımıza verdiğimiz destekleri saymaya kalksak saatler, hatta günler sürer.

'ESNAFA DESTEK PAKETİ'

Esnafın Halkbank'tan kullandığı kredi limitini 5 binden 500 bin liraya çıkardık. Yatırımlardaki kredi limitini 1,5 milyon liraya yükselttik. Politika faizindeki düşüşe paralel olarak esnafın kullandığı kredilerdeki hazine sübvansiyonunu yüzde 50'ye kadar artırdık.

Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 milyar lira esnaf kredisi parolasıyla hayata geçirdiğimiz destek paketinden şimdiye kadar 136 bin esnafımız faydalandı. Esnafa verilen destek paketi limitini 150 milyar liraya çıkarıyoruz."