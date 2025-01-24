TOBB'dan çarpıcı araştırma: 2024 yılında kapanan şirket sayısında dev artış!

Yayınlanma: 24.01.2025 - 10:58

Güncelleme: 24.01.2025 - 10:58

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Aralık 2024 ile 2023 yılına ait kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini paylaştı. Açıklanan istatistiklere göre 2024 yılında kurulan şirket sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 10,2 azaldı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 21,4 artış gösterdi.

YILLIK DEĞERLENDİRME

2024'te kurulan şirket sayısı, bir önceki yılın aynı dönemindeki 128 bin 528'den 115 bin 463'e düşerken, kapanan şirket sayısı 25 bin 883’ten 31 bin 416’ya yükseldi. Kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 18,4, kurulan kooperatif sayısı ise yüzde 16,5 azaldı. Buna karşın kapanan kooperatiflerin sayısı yüzde 12,2 artarken, gerçek kişi ticari işletmelerin kapanışında yüzde 46,2'lik bir düşüş kaydedildi.

AYLIK İSTATİSTİKLER

Aralık 2024’te, 2023 yılının aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 1,1 artarak 12 bin 659’a ulaştı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 26,9 artışla 7 bin 555 oldu. Kurulan kooperatif sayısında yüzde 28,2 artış yaşanırken, gerçek kişi ticari işletmelerin sayısında yüzde 7 azalma görüldü.

Bir önceki aya kıyasla Aralık 2024’te kurulan şirket sayısı yüzde 25,4, gerçek kişi ticari işletmelerin sayısı yüzde 39 arttı. Ancak kooperatif kurulumunda yüzde 10,1 azalma kaydedildi.

Kapanan şirketlerdeki artış dikkat çekiciydi. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 187,2, kapanan kooperatif sayısı yüzde 282,4, kapanan gerçek kişi ticari işletmelerin sayısı ise yüzde 97,5 oranında yükseldi.

TOBB açıklamasında, bu verilerin ekonomik faaliyetler üzerindeki etkilerine dikkat çekildi ve 2024 yılı boyunca kurulan şirketlerin sayısındaki azalma ile kapanan işletmelerdeki artışın iş dünyasına olan yansımalarının incelendiği vurgulandı.