TOBB 2024 sanayi kapasitesi raporu: Yıllık oranda düşüş

Sanayi sektöründe çalışan sayısı, geçen ay yıllık yüzde 8,5 artarak 4,3 milyon olarak gerçekleşti

TOBB 2024 sanayi kapasitesi raporu: Yıllık oranda düşüş
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AA
Yayınlanma: 08.01.2025 - 12:34

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Aralık 2024'te onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı yıllık bazda yüzde 7,3 azalarak 49 bin 450 oldu.

TOBB, 2024 yılının aralık ayına ilişkin sanayi kapasite raporu verilerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı yıllık bazda yüzde 7,3 azalışla 49 bin 450'ye düştü.

TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının sayısı Aralık 2023'te 97 bin 294 iken geçen ay yüzde 0,4 artışla 97 bin 681'e yükseldi.

Çalışan sayısı, Aralık 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,5 artarak 4 milyon 333 bin 595 olarak hesaplandı.


Etiketler: #TOBB #Sanayi kapasite raporu #sanayi

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