Tofaş şalter indiriyor

Tofaş Otomobil Fabrikası, üretime 24 gün ara veriyor. Yaklaşık 7 bin işçinin çalıştığı otomotiv üreticisi 7 Ağustos'ta şartel indirecek.

İHA
Yayınlanma: 06.07.2023 - 17:53
Tofaş şalter indiriyor
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Tofaş Otomobil A.Ş., Bursa'daki fabrikasında planlı izin kullanımı, üretim hatlarında yapılacak planlı bakım ve yatırım çalışmaları sebebiyle 24 gün üretime ara veriyor. 

Yapılan açıklamada, şu cümlelere yer verildi:

"Şirketimiz Bursa fabrikasında 07 Ağustos 2023 - 30 Ağustos 2023 tarihleri arasında planlı izin kullanımı, üretim hatlarında yapılacak planlı bakım-onarım çalışmaları sebebiyle üretime geçici olarak ara verilecektir. Bahse konu dönemde çalışanlarımız yıllık izin hak edişlerini kullanacak olup, fabrikamızda nöbetçi personel ile sadece bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirilecektir."


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