Apple, Vision Pro üretiminde sorun yaşıyor! İşte nedeni

Yayınlanma: 04.07.2023 - 08:35

Güncelleme: 04.07.2023 - 08:35

Apple’ın 2014 yılından sonra tanıttığı ilk yeni büyük ürün olan Vision Pro, zorlu bir süreçten geçiyor gibi duruyor. Sanal ve artırılmış gerçeklik gözlüğü olan Vision Pro, hem yatırımcılar hem de geliştiriciler tarafından ilgiyle karşılanmış olsa da üretim noktasında sıkıntılar bulunuyor. Aktarılanlara göre Vision Pro’da ciddi bir tasarım karmaşıklığı bulunuyor.

CİHAZIN ÜRETİMİNDE SIKINTI YAŞANIYOR

Donanımhaber'in aktardığı Financial Times haberine göre süreç hakkında doğrudan bilgi sahibi olan kişilere dayandırdığı haberine göre Apple, tasarım karmaşıklığı nedeniyle Vision Pro gözlüğünün üretim tahminlerinde aşağı yönlü olacak şekilde büyük ölçüde değişiklik yapmak zorunda kaldı.

Geçtiğimiz ay piyasaya tanıtılan ve önümüzdeki yılın başlarında ABD'de satışa sunulması beklenen Vision Pro, Meta'nın en pahalı Quest gözlüğünün maliyetinin üç katından fazla olan 3.499 dolarlık bir başlangıç fiyat etiketine sahip. Fiyatın yüksek olması bir yana yeni raporlar Vision Pro’nun tek üreticisi olan Çinli Luxshare'in 2024 yılında 400.000 adetten daha az Vision Pro üretmeye hazırlandığını gösteriyor. Bu arada Apple’ın daha önce ilk 12 ay içinde 1 milyon adet gözlük satışı hedefi vardı.

FT ayrıca Apple’ın Çin merkezli iki tedarikçiden ilk yıl 130.000 ila 150.000 adet için yeterli bileşen istediğini ve cihazın daha uygun fiyatlı bir versiyonu için planların geri çekildiğini yazdı. Vision Pro üretimindeki en büyük zorluğun ise mikro OLED ekranların üretilmesi olduğu belirtildi.

Raporda, Apple'ın hatasız mikro-OLED'lerin veriminden memnun olmadığının altı çiziliyor. Bununla birlikte Apple’ın 2024 üretim tahminindeki kesinti Luxshare'i de "hayal kırıklığına uğrattı" zira Luxshare önümüzdeki yıllarda kapasitesini yılda yaklaşık 18 milyon ünite üretebilecek şekilde artıracaktı.