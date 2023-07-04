Bursa'da işçiler eylemde: Fabrikada işten atmalara karşı üretim durdu

Yayınlanma: 04.07.2023 - 16:58

Güncelleme: 04.07.2023 - 16:58

Bursa'da, otomotiv parçası üretimi yapan ve 100 kişinin çalıştığı Sabo Süspansiyon Sistemleri fabrikasında Birleşik Metal-İş çoğunluğu sağlayarak yetkiyi aldı.

Bunun üzerine işveren sendika üyesi 7 işçiyi işten çıkardı. İşten çıkarmalara tepki gösteren diğer işçiler de üretimi durdurdu.

Birleşik Metal İş’in örgütlü olduğu diğer fabrikadaki işçiler de fabrikanın önüne gelerek işçilere destek verdi.

İşten atılan işçilerin bir an önce iş başı yapmasını istediklerini söyleyen Sabo işçileri, “Patron bu tavrından vazgeçip sendikamızı tanımalı ve masaya oturmalı” dedi.







