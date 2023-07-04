Bursa'da işçiler eylemde: Fabrikada işten atmalara karşı üretim durdu

Bursa’da DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası'nın örgütlendiği Sabo Süspansiyon Sistemleri fabrikasında 7 işçinin işten atılması üzerine işçiler üretimi durdurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.07.2023 - 16:58
Bursa'da işçiler eylemde: Fabrikada işten atmalara karşı üretim durdu
Abone Ol google-news

Bursa'da, otomotiv parçası üretimi yapan ve 100 kişinin çalıştığı Sabo Süspansiyon Sistemleri fabrikasında Birleşik Metal-İş çoğunluğu sağlayarak yetkiyi aldı.

Bunun üzerine işveren sendika üyesi 7 işçiyi işten çıkardı. İşten çıkarmalara tepki gösteren diğer işçiler de üretimi durdurdu.

Birleşik Metal İş’in örgütlü olduğu diğer fabrikadaki işçiler de fabrikanın önüne gelerek işçilere destek verdi.

İşten atılan işçilerin bir an önce iş başı yapmasını istediklerini söyleyen Sabo işçileri, “Patron bu tavrından vazgeçip sendikamızı tanımalı ve masaya oturmalı” dedi. 




Birleşik Metal İş Sabo Süspansiyon sendika

İlgili Haberler

Bakanlığa bağlı İstanbul Kalkınma Ajansı’nda işçilerin grevi sürüyor: Enflasyonun faturası emekçiye!

Bakanlığa bağlı İstanbul Kalkınma Ajansı’nda işçilerin grevi sürüyor: Enflasyonun faturası emekçiye!
AYM’den ‘grev yasağı’ kararı: İşçiyi haklı buldu

AYM’den ‘grev yasağı’ kararı: İşçiyi haklı buldu
TGS'den AFP'de grev kararı

TGS'den AFP'de grev kararı

En Çok Okunan Haberler