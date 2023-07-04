Bursa'da işçiler eylemde: Fabrikada işten atmalara karşı üretim durdu
Bursa’da DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası'nın örgütlendiği Sabo Süspansiyon Sistemleri fabrikasında 7 işçinin işten atılması üzerine işçiler üretimi durdurdu.
Bursa'da, otomotiv parçası üretimi yapan ve 100 kişinin çalıştığı Sabo Süspansiyon Sistemleri fabrikasında Birleşik Metal-İş çoğunluğu sağlayarak yetkiyi aldı.
Bunun üzerine işveren sendika üyesi 7 işçiyi işten çıkardı. İşten çıkarmalara tepki gösteren diğer işçiler de üretimi durdurdu.
Birleşik Metal İş’in örgütlü olduğu diğer fabrikadaki işçiler de fabrikanın önüne gelerek işçilere destek verdi.
İşten atılan işçilerin bir an önce iş başı yapmasını istediklerini söyleyen Sabo işçileri, “Patron bu tavrından vazgeçip sendikamızı tanımalı ve masaya oturmalı” dedi.
#SendikaHaktırEngellenemez— BİRLESİK METAL-İŞ (@BirlesikMetal) July 4, 2023
Bursa Şubemizde örgütlenen SABO Süspansiyon emekçileri sendika haklarından vazgeçmiyor ve mücadeleyi yükseltiyor.
İşveren süreci uzatmaya çalışsa da SABO Süspansiyon işçileri KA ZA NA CAK pic.twitter.com/lk6rwP1yCJ
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur ve emekli zammı kulisi sızdı
- Sigara fiyatlarına dev zam!
- Memur ve emekliler için tarih belli oldu!
- Emniyet’te Soylu ekibine operasyon!
- Microsoft, Sega'yı satın almak istemişti! Yeni gelişme
- Bakan Işıkhan'dan memur maaşı açıklaması
- 'Icardi'ye 20-25 milyon Euro civarında teklifler var'
- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde torbalar belli oldu
- Bir an önce müdahale edin
- İmamoğlu 'manifesto' mu açıklayacak?