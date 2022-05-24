Togg, Almanya’da görüntülendi
Togg’un C–segment SUV aracı, Almanya’da yol testleri sırasında görüntülendi.
Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), yerli otomobil çalışmalarına devam ediyor.
INSIDEEVs’in haberi göre Togg, Almanya’da yol testleri sırasında kamuflajlı bir şekilde ortaya çıktı. C–segment SUV‘un 2019’daki konsept tasarımını göz önünde bulundurduğumuzda ise ilk olarak arkadaki çıkıntıların azaltıldığını ve arka camın da daha dikey konumlandırıldığını belirtti.
Bunun dışında hem ön hem de arkadaki far tasarımlarında bazı ufak değişiklikler var. Aynı zamanda aracın geri kalan parçaların bugüne dek gördüğümüz tasarımla fazlasıyla benzer olduğu dile getirildi. Son olarak görüntülerde SUV‘un iç tasarımına dair herhangi bir detayın olmadığı belirtildi.
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