CHP'li Özgür Karabat sosyal medya hesabından uyardı: 'Elektriğe yüzde 100 zam yolda!'

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 13:58

İğneden ipliğe zamlar arka arkaya gelirken bir zam haberi de CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'tan geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Karabat, elektriğe yüzde 100 zam geleceğini söyledi.

"ELEKTRİĞE YÜZDE 100 ZAM!"

Karabat'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle;

1) Benzine yılbaşından bu yana yapılan 18’inci zamla birlikte litre fiyatı 24 TL’ye çıkacak. Devletin vatandaşını koruyacak gücü maalesef kalmamıştır. Enerji maliyetleri doğrudan yansıtılıyor. Ama en büyük zam elektriğe gelecek.

2) Mesken düşük kademe vergi dahil kilovatsaat (kWh) başına 1,26 TL’ye satılıyor. Yüksek tüketim bedeli 1,89 TL. Ancak bir kWh elektriğin üretim maliyeti 2,7 TL’ye kadar çıkmış durumda. Sanayi ve ticarethane aboneleri de kWh başına 2,74 TL ödüyor.

3) Dolayısıyla mesken elektriğinin sanayi ve ticarethane aboneleri tarafından sübvanse edilmesi de artık söz konusu değil. Enerji üretiminin yaklaşık %85’ini özel sektör yaptığı için, bunların da en az %70 oranında döviz borçlusu olduğundan zam kaçınılmaz!

4) Enerji sektöründeki yanlış özelleştirmeler ve tamamen dövize endeksli finans sistemi Türkiye’yi dünyanın en pahalı elektriğini tüketen ülkeler arasına soktu. Kamunun rezervleri boş olduğundan şimdi AKP Hükümeti mecbur bir şekilde %100 zam yapacak.

5) Dolar kuru, petrol-doğalgaz fiyatları ile elektrik üretim maliyetleri arttıkça, AKP kasada 5 kuruş para bırakmadığı için bunların faturasını halka kesecek. AKP’nin bunu çözecek kabiliyeti de kalmamıştır.

6) AKP eğer elektrik zammını memura ve emekliye daha fazla enflasyon farkı vermemek için temmuz ayına bırakırsa, bu zammın oranı %100 değil, %150 dahi olabilir. Buradan tüm vatandaşlarımızı ve yatırımcılarımızı uyarmış olayım.