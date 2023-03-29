Togg çekilişinin saati belli oldu

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 12:51

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 13:01

Togg bu yıl teslim edeceği 20 bin T10X için ön siparişe katılan kişi sayısının 177 bin 467 olduğu açıkladı. Togg'dan yapılan açıklamaya göre çekiliş saati saat 21:00 olarak belirlendi.

Togg tarafından 25 Mart'ta yapılan paylaşımda, T10X için 7 günde 100 bin sipariş verildiği bildirilmişti. Böylece o tarihten bu yana 77 bin 467 ön sipariş daha oluşturulmuş oldu.

Çekiliş https://www.youtube.com/@Togg adresinde yayınlanacak. Çekiliş saat 21:00'da gerçekleşecek ve aynı zamanda TRT Haber'de de yayınlanacak.

Togg'dan yapılan açıklama şöyle;

"#T10X sipariş hakkı kazanan asil ve yedek talihliler bu akşam saat 21.00'de canlı yayında belli oluyor. Canlı yayını YouTube kanalımızdan (http://youtube.com/live/qLPW5ZALed0…) ve TRT Haber'den takip edebilirsiniz."