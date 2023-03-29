Togg çekilişinin saati belli oldu
Togg bu yıl teslim edeceği 20 bin T10X için ön siparişe katılan kişi sayısının 177 bin 467 olduğu açıkladı. Togg'un çekilişi bugün Youtube kanalında canlı yayınlanacak.
Togg bu yıl teslim edeceği 20 bin T10X için ön siparişe katılan kişi sayısının 177 bin 467 olduğu açıkladı. Togg'dan yapılan açıklamaya göre çekiliş saati saat 21:00 olarak belirlendi.
Togg tarafından 25 Mart'ta yapılan paylaşımda, T10X için 7 günde 100 bin sipariş verildiği bildirilmişti. Böylece o tarihten bu yana 77 bin 467 ön sipariş daha oluşturulmuş oldu.
Çekiliş https://www.youtube.com/@Togg adresinde yayınlanacak. Çekiliş saat 21:00'da gerçekleşecek ve aynı zamanda TRT Haber'de de yayınlanacak.
Togg'dan yapılan açıklama şöyle;
"#T10X sipariş hakkı kazanan asil ve yedek talihliler bu akşam saat 21.00'de canlı yayında belli oluyor. Canlı yayını YouTube kanalımızdan (http://youtube.com/live/qLPW5ZALed0…) ve TRT Haber'den takip edebilirsiniz."
#T10X sipariş hakkı kazanan asil ve yedek talihliler bu akşam saat 21.00'de canlı yayında belli oluyor. Canlı yayını YouTube kanalımızdan (https://t.co/xqB9kPTeZG) ve TRT Haber'den takip edebilirsiniz.#Togg pic.twitter.com/iF053scefa— Togg (@Togg2022) March 29, 2023
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