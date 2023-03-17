Togg için kullanılabilecek internet adreslerinde fırsatçılık

Yerli otomobil Togg için bazı kişiler, Togg uzantılı internet adreslerinin telif haklarını satın alarak e-ticaret siteleri üzerinden satışa çıkardı. toggbayi.com, toggyedekparca.com gibi alan adlarının (domain) yer aldığı ilanlar 100 bin lira ile 7,5 milyon lira arasında satılmaya çalışılıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 16:38
Togg için kullanılabilecek internet adreslerinde fırsatçılık
Abone Ol google-news

Togg'un fiyatının açıklanmasıyla birlikte Togg uzantılı internet adreslerinin telif hakları bazı kişilerce satın alınarak e-ticaret siteleri üzerinden satışa çıkarıldı.

toggbayi.com, toggyedekparca.com gibi alan adlarının 100 bin lira ile 7.5 milyon lira arasında değişen fiyatlarla satılmaya çalışıldığı ilanlar görüldü.

İnternet üzerinden yeni bir site oluşturmak amacıyla açılacak alana ait ismin alınması için yıllık ödecek tutarlar ile ilanlara konu fiyatlar arasındaki fark dikkat çekti.

İnternet üzerinde açılacak site için alınacak alan adlarına ait 12 aylık fiyatlar şöyle:

.com 6.99 dolar

.net 7.99 dolar

.org 12.99 dolar

.biz 15.99 dolar

.tv 27.89 dolar

Bazı ilanların açıklama kısmında ise ''Togg’un uluslararası alan adını kullanarak açacağınız Togg yetkili servis marka değerini taşıyacağınız domaini satılıktır'' ve ''Dolar ve altın gibi yatırım dahilinde kullanabilirsiniz'' ifadelerinin yazıldığı görüldü.


TOGG togg t10x otomobil haberleri

İlgili Haberler

Togg ön siparişe açıldı: Nasıl satın alınır, sipariş nasıl verilecek? Ne zaman teslim edilecek?

Togg ön siparişe açıldı: Nasıl satın alınır, sipariş nasıl verilecek? Ne zaman teslim edilecek?
Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobiller: Listede Togg da var

Türkiye'deki en ucuz elektrikli otomobiller: Listede Togg da var
Togg'un rakiplerine gümrük vergisi geldi

Togg'un rakiplerine gümrük vergisi geldi

En Çok Okunan Haberler