Togg için kullanılabilecek internet adreslerinde fırsatçılık
Yerli otomobil Togg için bazı kişiler, Togg uzantılı internet adreslerinin telif haklarını satın alarak e-ticaret siteleri üzerinden satışa çıkardı. toggbayi.com, toggyedekparca.com gibi alan adlarının (domain) yer aldığı ilanlar 100 bin lira ile 7,5 milyon lira arasında satılmaya çalışılıyor.
Togg'un fiyatının açıklanmasıyla birlikte Togg uzantılı internet adreslerinin telif hakları bazı kişilerce satın alınarak e-ticaret siteleri üzerinden satışa çıkarıldı.
toggbayi.com, toggyedekparca.com gibi alan adlarının 100 bin lira ile 7.5 milyon lira arasında değişen fiyatlarla satılmaya çalışıldığı ilanlar görüldü.
İnternet üzerinden yeni bir site oluşturmak amacıyla açılacak alana ait ismin alınması için yıllık ödecek tutarlar ile ilanlara konu fiyatlar arasındaki fark dikkat çekti.
İnternet üzerinde açılacak site için alınacak alan adlarına ait 12 aylık fiyatlar şöyle:
.com 6.99 dolar
.net 7.99 dolar
.org 12.99 dolar
.biz 15.99 dolar
.tv 27.89 dolar
Bazı ilanların açıklama kısmında ise ''Togg’un uluslararası alan adını kullanarak açacağınız Togg yetkili servis marka değerini taşıyacağınız domaini satılıktır'' ve ''Dolar ve altın gibi yatırım dahilinde kullanabilirsiniz'' ifadelerinin yazıldığı görüldü.
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