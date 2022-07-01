TOGG’a 'ÖTV' düzenlemesi: Vergi oranları düşürülüyor

01 Temmuz 2022 Cuma, 16:02

Kamu çalışanı ve emekli aylığını düzenleyen yasa teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifin görüşmeleri sırasında verilen önergeyle, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) yapacağı elektrikli araç üretimini desteklemeye yönelik Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesine gidildi.

Düzenlemeyle, 2023’te piyasaya sunulması planlanan aracın ÖTV oranı yüzde 60’tan yüzde 10’a indiriliyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri süren torba yasa teklifine eklenen önerge hakkında konuşan AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, “Sadece elektrik motorlu olanlardan motor gücü 160 kilovatı geçmeyenlerde özel tüketim vergisi matrah fiyatı 700 bin TL’yi aşmayanlar yüzde 10’a düşürerek Türkiye’deki üretilmekte olan aracın ÖTV’sini düşürüp uygun bir fiyat hâline getirmeye çalışıyoruz” dedi.

Yüzde 10 ÖTV için getirilen 160 kilovat sınırına da değinen Elitaş, “Türkiye’deki üretilen aracın yaklaşık 155 ve ya 158 kilovat olacağıyla ilgili orada bir sınır koyuyoruz. Yerli üretime bir korumacılık getirilen düzenleme” değerlendirmesini yaptı.

ÖTV NE KADARDI?

Kabul edilen önergeden önce, motor gücü 85 kW’ı geçmeyen elektrikli otomobillerden yüzde 10 oranında ÖTV alınıyordu. Motor gücü 85 kW ile 120 kW arasında kalan elektrikli otomobillerden alınan ÖTV oranı yüzde 25, motor gücü 120 kW’ı geçen elektrikli otomobillerden alınan ÖTV oranı da yüzde 60 olarak belirlenmişti.

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, kanun teklifi yasallaşırsa, hali hazırda tüm versiyonları yüzde 60'lık ÖTV dilimine giren TOGG'un, arkadan itişli (RWD) versiyonlarının yüzde 10, tüm tekerleklerden çekiş (AWD) sistemine sahip versiyonlarının ise yüzde 50 ÖTV'lik dilime girmesinin önü açılacak.

Diğer bir deyişle, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) oylanacak kanun teklifinin kabul edilmesi halinde, TOGG'un C-SUV modelinin arkadan itişli versiyonunun matrah değeri, 2023'te piyasaya çıktığı gün eğer en fazla 700 bin TL olursa, aracın perakende satış fiyatı yaklaşık 910 bin TL olacak.

Mevcut düzenlemeye göre ise, TOGG'un matrah değeri yine en fazla 700 bin TL olsa bile aracın fiyatının 1 milyon 320 bin TL seviyesinde olacağı görülüyor. Dolayısı ile, yapılması planlanan değişikliğin başta TOGG olmak üzere piyasadaki elektrikli otomobillerin fiyatlarına önemli ölçüde indirim yaratacağı anlaşılıyor.