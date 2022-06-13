1 milyon liraya satılacağı öngörülen TOGG için AKP milletvekilleri sıraya girmiş
TOGG'un satışa çıkacağı 2023 yılı için birçok AKP milletvekilinin talepte bulunduğu öğrenildi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AKP Kızılcahamam kampında yerli otomobille ilgili son durum gündeme geldi.
İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinin haberine göre, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank, TOGG’un 2023 yılında satışının yapılmaya başlayacağını, bu sene sonunda ise ilk aşamada devlet büyükleri tarafından kullanılacağını söyledi. Toplantıda ayrıca TOGG’u satın almak isteyen çok sayıda milletvekilinin de Bakan Varank’a talepte bulunduğu öğrenildi. Bakan Varank’ın bu talepleri aldığı ve ilerleyen süreçlerde değerlendirilebileceğini ifade ettiği belirtildi.
Türkiye’deki otomotiv sektörünü yakından izleyen gazetecilerden Emre Özpeynirci, TOGG'un fiyatı hakkında, "TOGG’un CEO’su, Türkiye’deki C-SUV sınıfındaki konvansiyonel araçlarla rekabet edeceklerini açıkladı. Bu araçların mevcut fiyatları 800 bin-1 milyon TL bandında değişiyor. Rekabet kanununa aykırı olduğundan TOGG’un fiyatını düşürmek için ÖTV desteği getiremezler ama başka bir teşvik uygulanabilir" açıklamasını yapmıştı.
Video Haberler
- Silivri'de balık ölümlerine inceleme
- Uzman Çavuş YILDIRIM'ın cenazesi Sivas'a getirildi
- Şehit sözleşmeli er ÖZER, son yolculuğuna uğurlandı
- Televizyonda bu da oldu: Videoyu izledi, yere yığıldı
- Antalya'da kontroldan çıkan cip sitenin havuzuna girdi
- Son telefonu yürek yaktı...
- Sanayiciden Nebati'ye büyük tepki
- İntiharlarda 'tarikat baskısı' iddiası
- Başkent'te hortum paniği
- Kaftancıoğlu'ndan nikahta 'kıdemli' esprisi
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü televizyoncu kangren oldu
- AFAD'dan telefonlara 'hayati uyarı bildirimi'
- Son iki ayda 4 öğrenci intihar etti
- Ünnü AKP'den istifa etti
- BM'den üç ülkede 'gıda krizi' alarmı
- Helikopter kazasından bir trajedi daha
- İşte pilotun gözünden son anlar
- Toprak suya doydu: Dikkatli olun!
- 'Kur şoku başladı'
- Ankara'da sel, hortum, su baskını!