1 milyon liraya satılacağı öngörülen TOGG için AKP milletvekilleri sıraya girmiş

13 Haziran 2022 Pazartesi, 08:04

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AKP Kızılcahamam kampında yerli otomobille ilgili son durum gündeme geldi.

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinin haberine göre, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank, TOGG’un 2023 yılında satışının yapılmaya başlayacağını, bu sene sonunda ise ilk aşamada devlet büyükleri tarafından kullanılacağını söyledi. Toplantıda ayrıca TOGG’u satın almak isteyen çok sayıda milletvekilinin de Bakan Varank’a talepte bulunduğu öğrenildi. Bakan Varank’ın bu talepleri aldığı ve ilerleyen süreçlerde değerlendirilebileceğini ifade ettiği belirtildi.

Türkiye’deki otomotiv sektörünü yakından izleyen gazetecilerden Emre Özpeynirci, TOGG'un fiyatı hakkında, "TOGG’un CEO’su, Türkiye’deki C-SUV sınıfındaki konvansiyonel araçlarla rekabet edeceklerini açıkladı. Bu araçların mevcut fiyatları 800 bin-1 milyon TL bandında değişiyor. Rekabet kanununa aykırı olduğundan TOGG’un fiyatını düşürmek için ÖTV desteği getiremezler ama başka bir teşvik uygulanabilir" açıklamasını yapmıştı.



