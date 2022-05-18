TOGG'da parçalı deneme dönemi başladı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Gemlik tesisinde kurulumu tamamlanan 208 robot, parçasız denemelerden sonra parçalı denemelere de başladı.

ANKA
18 Mayıs 2022 Çarşamba, 13:57
TOGG'da parçalı deneme dönemi başladı
Abone Ol google-news

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Gemlik tesisinde kurulumu tamamlanan 208 robotun, parçasız denemelerden sonra parçalı denemelere de başladığı açıklandı.

Fabrikadaki boya-imalat tesislerinin yüzde 95 ila 99'unun tamamlandığı bildirildi.

İlk yerli elektrikli otomobili üretecek olan TOGG, fabrikadaki son durumu sosyal medya hesabından paylaşıldı.

TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklamada; "208 robot ile parçalı denemelere başladığımız Gemlik Tesisimizde bu ay; Boya tesisinin yüzde 99’u tamamlandı. Gövde tesisinin yüzde 97’si tamamlandı. Montaj tesisinin yüzde 95’i tamamlandı” denildi.


TOGG elektrikli araç

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler