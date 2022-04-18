TOGG'un üretileceği fabrikada son durum

18 Nisan 2022 Pazartesi, 10:21

Türkiye'nin ilk yerli tamamen elektrikli otomobili TOGG, Twitter hesabında aracın üretileceği Gemlik'teki fabrikaya ilişkin son durumu paylaştı.

Gemlik Tesisimizde bu ay;



Boya tesisinin yüzde 96’sı tamamlandı ?

Gövde tesisinin yüzde 92’si tamamlandı ?

Montaj tesisinin yüzde 89’u tamamlandı ? #YeniLigGemlik#Togg pic.twitter.com/nuyLeH9dAU — Togg (@Togg2022) April 18, 2022

TOGG Gemlik tesislerinde çalışmalar son sürat devam ediyor. Gemlik tesisinde bu ay boya tesisinin yüzde 96’sı, montaj tesisinin yüzde 89’u, gövde tesisinin yüzde 92’si tamamlandı.

Gemlik tesislerinde çalışmalar planlara göre devam ediyor. TOGG’dan yapılan bilgilendirmeye göre Gemlik tesislerinde boya tesisinin yüzde 96’sı, montaj tesisinin yüzde 89’u, gövde tesisinin yüzde 92’si tamamlandı.

Seri üretim başlangıcının ardından otomobilin yasal mevzuata uygunluğunun tespiti için homologasyon testlerine başlanacak. Testlerin artından TOGG’un 2023’ün ilk çeyreğinde satışa çıkması planlanıyor.



