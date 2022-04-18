TOGG'un üretileceği fabrikada son durum

Türkiye'nin ilk elektrikli yerli otomobili TOGG'un üretileceği fabrikada son duruma ilişkin paylaşım yapıldı. TOGG'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda boya, gövde ve montaj bölümlerindeki son durum anlatıldı.

İHA
18 Nisan 2022 Pazartesi, 10:21
TOGG'un üretileceği fabrikada son durum
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Türkiye'nin ilk yerli tamamen elektrikli otomobili TOGG, Twitter hesabında aracın üretileceği Gemlik'teki fabrikaya ilişkin son durumu paylaştı. 

TOGG Gemlik tesislerinde çalışmalar son sürat devam ediyor. Gemlik tesisinde bu ay boya tesisinin yüzde 96’sı, montaj tesisinin yüzde 89’u, gövde tesisinin yüzde 92’si tamamlandı.
Gemlik tesislerinde çalışmalar planlara göre devam ediyor. TOGG’dan yapılan bilgilendirmeye göre Gemlik tesislerinde boya tesisinin yüzde 96’sı, montaj tesisinin yüzde 89’u, gövde tesisinin yüzde 92’si tamamlandı.

Seri üretim başlangıcının ardından otomobilin yasal mevzuata uygunluğunun tespiti için homologasyon testlerine başlanacak. Testlerin artından TOGG’un 2023’ün ilk çeyreğinde satışa çıkması planlanıyor.


TOGG yerli otomobil

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