TOGG'un üretileceği fabrikada son durum
Türkiye'nin ilk elektrikli yerli otomobili TOGG'un üretileceği fabrikada son duruma ilişkin paylaşım yapıldı. TOGG'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda boya, gövde ve montaj bölümlerindeki son durum anlatıldı.
Türkiye'nin ilk yerli tamamen elektrikli otomobili TOGG, Twitter hesabında aracın üretileceği Gemlik'teki fabrikaya ilişkin son durumu paylaştı.
Gemlik Tesisimizde bu ay;— Togg (@Togg2022) April 18, 2022
Boya tesisinin yüzde 96’sı tamamlandı ?
Gövde tesisinin yüzde 92’si tamamlandı ?
Montaj tesisinin yüzde 89’u tamamlandı ? #YeniLigGemlik#Togg pic.twitter.com/nuyLeH9dAU
TOGG Gemlik tesislerinde çalışmalar son sürat devam ediyor. Gemlik tesisinde bu ay boya tesisinin yüzde 96’sı, montaj tesisinin yüzde 89’u, gövde tesisinin yüzde 92’si tamamlandı.
Gemlik tesislerinde çalışmalar planlara göre devam ediyor. TOGG’dan yapılan bilgilendirmeye göre Gemlik tesislerinde boya tesisinin yüzde 96’sı, montaj tesisinin yüzde 89’u, gövde tesisinin yüzde 92’si tamamlandı.
Seri üretim başlangıcının ardından otomobilin yasal mevzuata uygunluğunun tespiti için homologasyon testlerine başlanacak. Testlerin artından TOGG’un 2023’ün ilk çeyreğinde satışa çıkması planlanıyor.
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