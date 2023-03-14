TOKİ 2023 İstanbul Tuzla kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Toki kura sonuçlarına nasıl bakılır? Toki kura çekimleri nereden izlenir?

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 11:55

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 11:55

TOKİ İstanbul kuraları için başvurularını tamamlayan binlerce adayın beklediği açıklama Bakan Murat Kurum’dan geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, Tuzla, Çatalca, Silivri Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler TOKİ kura tarihlerini açıkladı. İşte, ayrıntılar...

TOKİ İSTANBUL TUZLA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

20 bin 920 kişinin belirleneceği TOKİ İstanbul Tuzla kura çekiminin tarihi ev sahibi olmak isteyen yurttaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Tuzla TOKİ kura çekimleri 16-29 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacak. Kura çekilişi TOKİ’nin Youtube sayfasından canlı olarak yayınlanacak ve kurayı takip etmek isteyenler canlı olarak izleyebilecek. Çekilişler 16 Mart 2023 tarihinde saat 10.00’da başlayacak.

TOKİ ÇATALCA, SİLİVRİ, ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre Çatalca, Silivri ve Selimpaşa için 30 Mart’ta kura çekimi yapılacak. Arnavutköy, Esenler ve Başakşehir içinse 1-19 Nisan tarihleri arasında kura çekimi yapılacak.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

TOKİ'nin resmi sitesinde yer alan bilgilere göre; Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlenmişti.

BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvuru yaptıktan sonra kuralar başlamadan iptal etmek isteyen yurttaşlar başvuru bedelini alarak başvurusunu iptal edebilir. Daha sonra asil hak sahibi olmayanların başvuru bedelleri kuradan sonra 5 işgünü sonra iade edilecek. Başvurusu iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecekler.

TOKİ KURA SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

TOKİ kura çekimlerini YouTube üzerinden canlı olarak takip edemeyenler kura sonuçlarını TOKİ resmi internet sitesi üzerinden veya E-devlet üzerinden öğrenebilir.