TOKİ başvuruları sona eriyor: Kura çekimi ne zaman yapılacak?
Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal konut projesine yönelik e-Devlet üzerinden online olarak alınan başvurular bugün sona ererken, yurttaşlar proje ilindeki Ziraat Bankası ve Halk Bankası yetkili şubelerine gidip 31 Ekim'e kadar başvuru yapabilecek. Peki, TOKİ sosyal konut kura çekimi ne zaman?
Sosyal konut projesinde “İlk Evim” başvuruları nasıl yapılacağını sorguluyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında sosyal konut başvuru ayrıntıları belli olmuştu.
Buna göre; Proje ilindeki Ziraat Bankası ve Halk Bankası yetkili şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak başvurular, 14 Eylül- 31 Ekim arasında kabul edilecek.
E-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erdi.
TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, sosyal konut projesi ile ilgili bilgiler verdi.
Ömer Bulut, dev konut projesinde kura çekimlerinin 31 Ekim itibarıyla başvurular biter bitmez ilk hafta gerçekleşeceğini duyurdu. Bulut, kura çekimi sonrası başvuru bedellerinin de iade edileceğini söyledi.
Buna göre; TOKİ sosyal konut kura çekimi kasım ayının ilk haftasında gerçekleşecek.
TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADE EDİLECEK Mİ?
TOKİ başvuru ücreti, IBAN aracılığıyla ödenebilecek. Diğer taraftan ödemeler, ATM aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek. Yatırılan 500 TL'lik ücret, kura sürecinin tamamlanması sonrasında eğer kişiye kura isabet etmemişse belirtilen IBAN adresine geri iade edilecek.
Kura çekimi başvuru bedelleri, Kasım ayında yapılacak kura çekimi sonrasında yurttaşlara geri iade edilecek.
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