TOKİ açık artırmayla konut satacak

14 Ekim 2022 Cuma, 12:55

TOKİ, İstanbul'da 45 konutu açık artırmayla satışa çıkardı. Bakırköy ve Beyoğlu'nda bulunan konutlar için salı günü 10.30 açık artırma düzenlenecek. Açık artırma TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Merkezinde düzenlenecek.

Bakırköy'de bulunan Koru Florya ve Beyoğlu Sütlüce'deki daireler satılacak.

KATILIM TEMİNATI ÖDENECEK

Bakırköy Koru Florya'da bulunan 12 daire, Beyoğlu Sütlüce'de ise 33 daire 1+1'den başlayıp 4+2 seçeneği arasında yer alıyor. Bu daireler içerisinde Bakırköy'deki yüzde 30 peşin 60 ay vade ile, Beyoğlu'ndaki daireler ise yüzde 50 peşin 120 ay vade ile satışa sunulacak.

Açık artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, toplantı öncesinde T. Halk Bankası A.Ş'nin tüm şubelerine katılım teminatı yatırması gerekiyor.