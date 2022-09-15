TOKİ dar gelirliden bir günde 432 milyon TL topladı

15 Eylül 2022 Perşembe, 10:54

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesinde başvurular 14 Eylül itibariyle başladı. 31 Ekim tarihine kadar sürecek olan başvurularda yurttaşların 500 TL ödeme yapması gerekecek. Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında bankalardan ve ATM'lerden geri alabilecek. “Ucuz konut” hayaliyle başvuru yapanların sayısını ise İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıkladı. Altun, "Cumhuriyet tarihinin en büyük ve en kapsamlı sosyal konut projesine ilk gün 865 bin başvuru yapıldı. Devletimizin dünyada eşine az rastlanır bir seferberlikle milletimize sunduğu bu proje ile inşallah yüz binlerce vatandaşımız ev sahibi olacak" dedi.

Altun’un paylaştığı veriye göre TOKİ ‘dar gelirli’ yurttaştan bir günde 432 milyon 500 bin TL topladı. Başvurular proje ilindeki Ziraat Bankası ve Halk Bankasının yetkili şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılıyor. Bankalar aracılığıyla yapılan başvurular, 14 Eylül tarihinde başladı. 31 Ekim 2022 tarihinden sonra erecek olan başvurularda para yatıranların 500 TL’si kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında iade edilecek.

BAKAN KURUM: BORÇ ALIN

Yeni açıklanan TOKİ'nin konut kredi taksitlerinin de belli olmasıyla birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konu ile ilgili tepki çeken bir açıklama yaptı.

Kurum, CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sosyal konut projesi ile ilgili sorularını cevapladı. “Asgari ücretliler hem kira hem konut kredisini nasıl ödeyecek?” sorusuna Kurum, şu cevabı verdi:

“5 bin 500 lira alıyor. Hem kira ödeyecek hem konut kredisi taksiti ödeyecek hem de evini geçindirecek. Tabii bunu yapabilmesi için ilave mesai ve kazanç sağlaması gerekiyor. Bunun için vatandaşımız biraz dişini sıkarak, biraz eşinden, dostundan borç alarak, biraz ek mesai yaparak bu bedeli karşılayabilir.”