CHP'li Orhan Sümer'den sosyal konut projesine tepki: 'Saray iktidarı çıkış yolunu yine betonda görüyor'

15 Eylül 2022 Perşembe, 10:11

TL'nin diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesiyle birlikte de inşaat maliyetinin git gide artması konut ve barınma sorununu beraberinde getiriyor. Türkiye'de gün geçtikçe derinleşen ekonomik krizle AKP iktidarı yeni 'müjde'lere sarılmaya devam ediyor.

Son olarak, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal konut projesinin ayrıntılarını açıkladı.

Başvuruların yarın başlayacağını ve 250 bin konutu 2 yılda bitirerek hak sahiplerinin kullanımına sunmayı planladıklarını belirten Erdoğan ''Vatandaşlarımız toplam 608 bin lira fiyata sahip, 2 artı 1 konutlarımıza aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olabilecekler. 850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar 3 bin 780 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile yapılabilecektir" dedi.

TARİHİN EN BÜYÜK KONUT PROJESİ 250.000 KONUT

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer ise son iki sene içerisinde yabancıya satılan konu rakamlarıka birlikte sosyal konut projesini Meclis'e taşıdı. Sümer, “Saray İktidarı, tarihin en büyük sosyal konut projesini başlattığını ve 2023 -2028 yılları arasındaki 5 yıl süre zarfında 250.000 sosyal konut yapacağını ve bunun şartlarını açıkladı. Açıklanan fiyatlar ve şartlar bir yana hâlen vatandaşın alım gücünün ne kadar düşük olduğunun farkında olmadıklarını bir kez daha gördük. Yüzde10 peşinat yatırması gereken bir asgari ücretli zaten o paraları bir yıl maaşını biriktirse göremiyor. 250.000 Sosyal Konut yapacağız diye açıklama yapanlar memleketi öyle bir hale getirdiler ki sadece son iki senede 160 Bin Konut yabancılara satılmış durumda. İktidar seçim yatırımı olarak memleketin son kuruşunu da betona yatırıyor” dedi.

SON 2 SENEDE 160.496 KONUT YABANCILARA SATILMIŞ

Sümer “Türkiye’yi o kadar zayıf ve ekonomik anlamda güçsüz bir duruma getirdiler ki, tüm dünyanın gözü ülkemize çevrildi. Uygulanan yanlış ekonomi politikalarının yanı sıra sınır güvenliği olmayan ve anlaşılamayan Suriye Politikası sonrasında Türkiye genelinde son 2 senede 160.496 konut yabancılara satılmış. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini yapıyoruz diyeceksiniz. Diğer yandan memlekette yabancılar konut satın alma yarışına girmiş olacak ve sadece iki sene içerisinde açıklanan tarihi proje kadar konutu satın almış olacak. Saray İktidarı Türkiye gerçekliğini kaybetmiş durumdadır" ifadelerini kullandı.

27.456 YABANCIYA KONUT ALIMI SONRASI VATANDAŞLIK

Öte yandan Sümer, “Bugün dünyanın en kolay vatandaşlık veren ülkesi durumuna geldik. Konut alana vatandaşlık verilirken paramızın Dolar ve Euro karşında 18 kat daha değersizleştirildiğini hesaba katmıyorlar. Parayı veren vatandaşlığı kapıyor" dedi ve şöyle devam etti:

"Son iki sene içerisinde 27.456 gerçek yabancı kişiye konut alımı sonrasında vatandaşlık alımı için uygunluk belgesi verilmiş. Sarayın vizyonu inşaattan ibaret olduğu için ya konut yapma ya konut alana vatandaşlık satma ya da konut yapan yandaş firmaları zengin etme derdinde"