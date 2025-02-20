TOKİ iştiraki Emlak GYO’nun yeni projesinde hedef kitle yine yüksek gelirliler: Emlak Konut zengin arıyor!

Yayınlanma: 20.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 20.02.2025 - 04:00

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, dün gayrimenkul sektörüne katkı sağlamak ve farklı gelir gruplarına hitap etmek amacıyla “kazançlı yatırım kampanyası”nı başlattıklarını duyurdu.

Kampanya kapsamında 4 bin 500 konut ve Antalya, İzmir, Balıkesir, İstanbul’da 25 proje ile 3 farklı ödeme seçeneği bulunuyor. En düşük konut bedeli ise 5 milyon 650 bin lira.

Emlak Konut projenin “farklı gelirler”e hitap ettiğini belirtirken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sitesinde “Emlak Konut’un orta gelir grubu için hazırladığı kampanya” vurgusu yapıldı. Kampanyada yer alan üç ayrı ödeme seçenekleri şöyle:

Peşinatsız/ azalan taksit modeli: 18. ayda yüzde 20 ara ödeme var. Aylık yüzde 0.99 vade farkı (faiz), 60 aya kadar vade seçeneği olacak.

İlk yıl ödemesiz model: 12 ay taksitleri Emlak Konut karşılayacak. Aylık yüzde 1.29 faiz ile 60 aya kadar taksit yapılabilecek.

Leasing destekli modeli: Peşinatlı ya da peşinatsız evin satış bedeline Emlak Katılım Bankası leasing (finansal kiralama) finansman desteği sunacak, 120 aya kadar vade, 61 bin 698 liradan başlayan taksit sunuluyor.

‘CAZİP OLAN FAİZ’

Başkent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şenol Babuşcu, projeyi “Ev fiyatları orta sınıf için pahalı ancak faizler cazip” şeklinde değerlendirdi. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan ise “Piyasa koşullarına bakıldığında ev fiyatları pahalı denecek boyutta değil. Hane halkından iki kişi çalışıyorsa orta gelir grubu için daha ödenilebilir rakamlar” dedi. İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Doç. Dr. Buğra Gökce ise projenin sosyal konut için olmadığını ifade ederek şöyle devam etti: “Emlak Konut’un bir kez daha dar ve orta gelirlileri değil yüksek sermaye sahiplerini hedeflediği görülüyor. Bugün Türkiye’de çalışanların yüzde 95’i asgari ücretin 2 katından daha az ücret alıyor. Yani çalışanların yüzde 95’i bu kampanyadan yararlanamaz.”

Ekonomist İris Cibre şu konulara dikkat çekti: “Ülkede konut sahipliği yüzde 54, insanları ev sahibi yapacaklarına, hâlâ yatırım yaptırtıyorlar. Ayıca konutlar A sınıfı ise 4.5 milyon TL kredi kullanılabilir. Bu kredi 60 ay vadeli, ara ödemesiz aylık taksit 100 bini aşıyor. Bu nasıl orta ve dar gelirli kampanyasıdır?”