TOKİ'nin 20 bin konut satışı bugün başlıyor

TOKİ'nin açık satış kampanyasıyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, kurum tarafından 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu kapsayan kampany için satış sürecini Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri yürütecek.

Başvurularda "başvuru önceliğine göre", yani ilk başvuranın avantajlı olacağı şekilde, beğendikleri bütçelerine uygun konutun satın alma işlemleri tamamlanacak. Satışlar 17 Temmuz'a kadar devam edecek.

Açık Satış Kampanyası'nda gelir sınırı veya projenin yapıldığı ilde ikamet etme zorunluluğu bulunmuyor.

18 yaşını doldurmuş bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, kendisi veya eşinin üzerine kayıtlı evi yoksa kampanyadan yararlanabilecek.

Bir hane halkı adına yalnızca bir konut satışı yapılacak. Belirtilen şartlara uyanlar, bütçelerine uygun ödeme planını seçip peşinatlarını bankaya yatırarak doğrudan gayrimenkul satış sözleşmesini imzalayabilecek.

Evlerin fiyatları ve teslim süreçleriyle ilgili tüm bilgilere "https://talep.toki.gov.tr/AcikSatis/" adresinden ulaşılabilecek.

Yapımı halen devam eden projelerin teslimi ise sözleşme tarihinden itibaren en geç 48 ay içinde gerçekleşecek.

18 BİN LİRADAN BAŞLAYAN TAKSİTLER

Konut fiyatları projenin bulunduğu şehre ve evin büyüklüğüne göre değişiklik gösterecek.

Evlerin fiyatları 2,1 milyon liradan, aylık taksitleri ise 18 bin liradan başlayacak. Kampanya kapsamında banka sürecinde alıcılara üç farklı ödeme planı sunuldu.

Evin bedelini peşin ödeyenlere yüzde 25 indirim uygulanacak. Yüzde 50 peşinat ödeyenler, yüzde 8 indirimle birlikte 72 ay vade imkanından faydalanabilecek.

Peşinatın yüzde 25'ini peşin, kalan yüzde 25'ini bir yıl sonra ödemeyi tercih edenlere ise 60 aya kadar vade imkanı sunulacak.

Kampanya kapsamında en fazla konut sırasıyla Bursa (2190), Ankara (2062), Hatay (1238), Kahramanmaraş (1073) ve Malatya'da (1000) satışa sunulacak.

Satışa sunulan 2+1 ve 3+1 planındaki konutlarla ilgili yüz yüze detaylı bilgi almak isteyenler için Ankara'nın Sincan, Bursa'nın Nilüfer, Kahramanmaraş'ın Elbistan, Tekirdağ'ın Çorlu, Malatya'nın Yeşilyurt ve İzmir'in Bayraklı ilçesinde TOKİ tanıtım ofisleri kuruldu.

Bu illerde yaşayan yurttaşlar konutlarla ilgili bilgi almak, ödeme planlarını incelemek ve örnek daireleri görmek için TOKİ tanıtım ofislerini ziyaret edebilecek.

Evlerin fiyatları ve teslim süreçleri ile ilgili tüm bilgilere vatandaşlar "https://talep.toki.gov.tr/AcikSatis/" adresinden ulaşabilecek.