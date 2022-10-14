TOKİ sosyal konut kura çekim tarihleri belli oldu

14 Ekim 2022 Cuma, 17:07

Milyonlarca yurttaşı ilgilendiren sosyal konut projesinde yeni ayrıntıları belli oldu. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, konut projesi kura çekimlerinin başvuruların bitmesinin hemen ardından ilk hafta gerçekleşeceğini açıkladı.

Bulut, 31 Ekim 2022'den sonraki hafta kura çekimlerinin olacağını açıklamış oldu.

İktidarın, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi" olarak duyurduğu projeye başvurular devam ediyor. Sosyal konutlar için 31 Ekim 2022 tarihinde, arsalar için de 7 Kasım 2022 tarihinde başvurular sona eriyor.