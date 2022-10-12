TOKİ’nin Çanakkale’deki ev ve dükkân ihalesine iki yıldır teklif veren firma çıkmadı

12 Ekim 2022 Çarşamba, 04:00

TOKİ, 2020 Ocak ayında dar gelirli yurttaşları ev sahibi yapmak için Cevatpaşa Mahallesi’nde 509 konut ve 25 dükkân yapacağını duyurdu. Binlerce yurttaş ev hayali için başvurdu. Duyuru sonrası çekilen kuralarla 534 kişinin isimleri belirlendi. İnşaatların başlaması için TOKİ, ilk olarak 24 Mart tarihinde inşaat ve altyapı çevre düzenlemesi için ihaleye çıktı. Ancak ilk ihalede katılan firma olmayınca bu kez 17 Haziran’da tekrar ihaleye çıktı. Ülkede artan enflasyon nedeniyle ikinci ihaleye de hiçbir firma teklif vermedi.

UMUT DÖRDÜNCÜ İHALEDE

TOKİ, bu kez üçüncü kez ihale açtı. 5 Ekim tarihinde yapılan ihaleye yine teklif veren firma çıkmadı. Ev hayali kuran yüzlerce vatandaşın umudu dördüncü kez çıkılacak ihaleye kaldı. Bölgedeki müteahhitler ise Çanakkale ve diğer bölgelerden TOKİ’nin ihalesine girmenin zor olduğunu, bunun nedenini güvensizlik, artan girdi maliyetleri olarak değerlendirdi.

Yurttaşların hayalleriyle oynandığını belirten CHP Çanakkale İl Başkanı Metin Ümit Ural, “Günümüz koşullarında ihaleye giren firmanın olmaması normal. Ülkede çimento, demir ve işçi fiyatlarının asla kontrol edilemeyecek durumda olduğu bir durumda kimse ihaleye girerek teklif veremez. Bu konu TOKİ’nin değil aslında Türkiye ve ekonominin gerçeğidir. Ülkeyi bu hale getirenler yapmak istedikleri konut üzerinde yaptıkları siyasette de çökmüşlerdir” dedi.