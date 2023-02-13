TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 17:36

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 17:36

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), deprem sonrası dolandırıcılara karşı uyarılarda bulundu. TOKİ yaptığı açıklamada, yardım istemediklerini açıkladı.

TOKİ'nin yaptığı açıklama şöyle:



'TOKİ YARDIM TOPLAMAMAKTA...'

"Bilindiği üzere 6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan ve çevre illeri de etkileyen iki büyük deprem meydana gelmiştir. Depremzedelere yardım yapmak isteyen İnşaat Yüklenicisi ve Proje firmalarımızın iyi niyetlerini suistimal ederek, idaremiz yöneticilerinin ismi kullanılarak bu firmalardan yardım talebinde bulunulduğu bilgisi edinilmiştir. İdaremiz çalışanlarının herhangi bir sebeple yardım talebinde bulunmaları mümkün değildir. İnşaat yüklenicisi ve proje firmalarımızın güven ve iyi niyetlerini kullanarak menfaat temini amacı taşıyan bu ve benzeri dolandırıcılık girişimlerine kesinlikle itibar edilmemelidir. Ayrıca TOKİ tarafından yardım toplanılmamakta olup; bu çalışma ilgili kurumlar tarafından yerine getirilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."