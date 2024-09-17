TOKİ’den Ege bölgesinde 1.5 Milyar TL’lik ihale

Yayınlanma: 17.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.09.2024 - 04:00

Ege’de bölgesinde İzmir’de 30 taşınmaz ile Denizli’de iki Muğla’da altı, Aydın’da sekiz yer satışa çıkarıldı. Çeşme’deki taşınmazlardan en değerlisi, Sakarya Mahallesi’ndeki 6.638 metrekarelik günübirlik tesis, park ve yol alanı olarak belirlendi. Bu parsel, 127 milyon 781 bin 500 TL’den satışa sunuldu. Ayrıca Çeşme’de konut ve tarım alanları da yer alıyor.

Aliağa’daki bir parsel ise arkeolojik sit alanı içerisinde bulunuyor ve muhammen bedeli 132 milyon 748 bin TL olarak belirlendi. Çeşme’deki arkeolojik sit alanları da şu bedellerle satışa çıkarıldı: Sakarya mevkisindeki alan: 127 milyon 781 bin 500 TL, üçüncü derece arkeolojik sit alanı: 26 milyon 290 bin TL. Foça’daki 2. derece doğal sit alanının muhammen bedeli 13 milyon 952 bin 160 TL olarak belirlendi. Seferihisar’daki askeri güvenlik sahasında yer alan taşınmazın bedeli ise 63 milyon 925 bin 290 TL olarak açıklandı.

Diğer taşınmazlar ise 2 Ekim 2024 tarihinde düzenlenecek ihalelerde toplamda 1.5 milyar TL gelir elde edilmesi bekleniyor.

