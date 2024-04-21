İstanbul Gaziosmanpaşa’da toprak kaydı, 33 bina etkilendi, 125 kişi tahliye edildi: Altından TOKİ çıktı

Toprak kaymasının TOKİ projesi yapılırken çalışan iş makinelerinin yaydığı titreşimden kaynaklandığı ortaya çıktı.

Gökhan Kam
Yayınlanma: 21.04.2024 - 04:00
İstanbul Gaziosmanpaşa’da toprak kaydı, 33 bina etkilendi, 125 kişi tahliye edildi: Altından TOKİ çıktı
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İstanbul Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi’nde önceki gün akşam saatlerinde toprak kayması meydana geldi. Bölgede bulunan üç gecekondu kullanılamaz hale gelirken 30 bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Tahliye edilen evlerde yaşayan 114 vatandaş otellere ve akrabalarının yanlarına yerleştirildi.

RİSKLİ ALAN İLAN EDİLMİŞ

Toprak kaymasının meydana geldiği bölgenin daha önce riskli alan ilan edilerek boşaltıldığı ancak kentsel dönüşüm süreci uzayınca yurttaşların bölgeye geri döndüğü ortaya çıktı. Yaşanan olayla ilgili Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, toprak kaymasının yaşandığı yerde TOKİ’nin projesini yapan firmanın çalışma esnasında oluşan titreşimden kaynaklı toprak kayması meydana geldiğini söyledi.

Bahçetepe, “Alt tarafında TOKİ projesi var. Birinci etabı bitmiş, ikinci etabı devam ediyor. Üst tarafında da park imarlı alanda kalan bazı gecekondular var. İstanbul’un her yerinde böyle gecekondulaşma var. Orası biraz eğimli bir arazi. Aşağıda iş makineleri çalışırken titreşim oluyor. Bundan dolayı da toprak kayması yaşanıyor. Tabii biraz da şiddetlenince bazı gecekondularda çatlamalar meydana geliyor. Biz dün akşam yaklaşık 114 kişinin yaşadığı 30 haneyi tahliye edip otellere yerleştirdik. Şu an bölgede yolun sağ tarafı diye tespit ettiğimiz bir yer var. Burada 3 hane var. Tehlikenin artma ihtimaline karşın orayı da boşaltıyoruz. Toplamda 33 haneyi tahliye etmiş olacağız. Yaklaşık 120-125 kişiyi otellerde misafir ediyoruz. Bazıları da yakınlarının yanına gitti. Süreci, TOKİ’ye bağlı, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı, belediyemiz ve kaymakam beyle yürütüyoruz” diye konuştu.

Bölgenin boşaltıldığını ancak kentsel dönüşüm sürecinin uzamasından kaynaklı yurttaşların geri döndüğünü belirten Bahçetepe, “Uzun zaman önce kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edilmiş. Vatandaşla uzlaşmak istenmiş. Bazıları uzlaşmış bazıları ise uzlaşamamış. Süreç biraz uzayınca ‘Bura zaten yapılmıyor’ deyip konutunu kiraya verenler ve tekrar geri gelip oturanlar var” dedi.


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