Toplu iş sözleşmesinde son viraja gelindi: 600 bin kişinin gözü bu kararda!

Yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren 2025-2026 dönemi toplu iş sözleşmesi görüşmeleri son aşamaya geldi. Bayram sonrası yapılması beklenen dördüncü toplantıda hükümetin sunacağı zam teklifi merakla bekleniyor.

İLK TEKLİF BAYRAM SONRASINA ERTELENDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, zam teklifinin Kurban Bayramı sonrası işçi sendikalarına sunulacağını açıkladı. TÜHİS ise sendikaların talepleri doğrultusunda hazırlıklarını tamamladı.

İŞÇİ SENDİKALARININ TALEPLERİ VE BAŞKAN IŞIKHAN’IN AÇIKLAMALARI

Türk-İş ve Hak-İş, 2025-2026 Kamu Toplu İş Sözleşmesi için net taleplerini bildirdi. Bakan Işıkhan, sürecin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte yürütüldüğünü belirterek, “Bayramdan sonra ilk teklifimizi sunacağız. Müzakere sürecini uzlaşıyla tamamlayacağımıza inanıyorum” dedi.

ENFLASYON FARKI VE KIDEM ZAMMI TALEBİ

Sendikalar, enflasyon farkının işçilere ödenmesini, ayrıca kıdem zammının da ücret artışına dahil edilmesini talep ediyor.

KAPSANAN SEKTÖRLER VE İŞÇİ SAYISI

Toplu iş sözleşmesi, karayolları, demiryolları, elektrik üretim tesisleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastaneler gibi birçok kamu kurumunda çalışan yaklaşık 600 bin işçiyi kapsıyor. Hükümetin zam teklifi tüm taraflar tarafından yakından takip ediliyor.