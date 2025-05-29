Toplu sözleşme öncesi kritik değişim: Memur-Sen 11 yıl sonra bir hizmet kolunda yetkiyi kaybediyor

İktidara yakınlığıyla bilinen Memur-Sen, yıllardır en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için yetkili konfederasyon konumunda bulunuyor. Toplu sözleşme masasında sendikalara heyet başkanlığı yapan Memur-Sen, imza ve itiraz yetkisini de tek başına elinde bulunduruyor. Memur-Sen toplu sözleşmenin genelinde yetkili konfederasyon olmasının yanı sıra bağlı sendikaları da hizmet kollarının tamamında yetkiliydi. 11 hizmet kolunun 11’inde de 2014 yılından bu yana Memur-Sen’e bağlı sendikalar yetkili konumda bulunuyordu. Bu nedenle de toplu sözleşme masasında tüm hizmet kollarında memurları 11 yıldır Memur-Sen’e bağlı sendikalar temsil ediyordu. Ancak bu yıl dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

29 ÜYE FARKLA TÜRKİYE KAMU-SEN'E GEÇTİ

Kültür ve sanat hizmetleri kolunda çoğunluğun Memur-Sen’e bağlı Kültür Memur-Sen’den Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Kültür Sanat-Sen’e geçtiği öğrenildi. Türk Kültür Sanat Sen Genel Başkanı Uğur Yıldırım, 6 bin 858 üyeyle, sadece 29 farkla yetkinin sendikalarına geçtiğini duyurdu. Ancak bu durumun kesinleşmesi için memur sendikalarına ilişkin istatistiklerin temmuz ayında Resmi Gazete’de yayınlanması gerekiyor. Resmi Gazete’de yayınlanan istatistiklerde de Türk Kültür Sanat-Sen hizmet kolunda en fazla üyeli sendika olursa, ağustos ayındaki toplu sözleşme görüşmelerinde kültür ve sanat hizmet kolunda bulunan memurları bu sendika temsil edecek. 11 yıl sonra Memur-Sen, bir hizmet kolundaki yetkiyi kaybedecek.